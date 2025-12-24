Morea mejora sus caminos con el acompañamiento de la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Los caminos no solo conectan lugares: conectan personas. En Morea, esa idea se vuelve realidad a partir del trabajo conjunto entre la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno (CEyS) y la Delegación Municipal, con acciones concretas que mejoran la infraestructura local y fortalecen el desarrollo comunitario.

En la jornada de hoy, el presidente de la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno, Matías Losinno, realizó la entrega de una donación de 16 tubos destinados al arreglo y la solución del Camino Morea–De Ignac, una traza fundamental para el tránsito diario, la producción y el acceso de los vecinos.

La Delegada Municipal de Morea, Evelyn Ibañez, destacó el acompañamiento de la institución cooperativa y agradeció el compromiso asumido:

“Muy buenos días para todos. Estamos acá en la localidad de Morea junto al presidente de la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno, Matías Losinno, quien en el día de hoy está haciendo entrega de una donación de 16 tubos para nuestra localidad, destinados al arreglo y la solución del Camino Morea–De Ignac, en el cual estamos trabajando. Desde nuestro lugar y de parte de toda la comunidad queremos agradecer a la Cooperativa Mariano Moreno por estar presente y por esta donación”.

Estas acciones reflejan que, cuando hay decisión y compromiso, las palabras se transforman en hechos. El trabajo articulado entre instituciones y autoridades locales permite que los caminos no solo mejoren su estado, sino que también empiecen a cambiar la historia de una comunidad, apostando al crecimiento y al bienestar de todos los vecinos de Morea.