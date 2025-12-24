miércoles, diciembre 24, 2025
29.9 C
Nueve de Julio
miércoles, diciembre 24, 2025
29.9 C
Nueve de Julio
General

Morea mejora sus caminos con el acompañamiento de la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno

Se aportaron 16 tubos para avanzar en el arreglo del camino con Dudignac, una obra central para la conectividad y la vida cotidiana de la comunidad

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Los caminos no solo conectan lugares: conectan personas. En Morea, esa idea se vuelve realidad a partir del trabajo conjunto entre la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno (CEyS) y la Delegación Municipal, con acciones concretas que mejoran la infraestructura local y fortalecen el desarrollo comunitario.

En la jornada de hoy, el presidente de la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno, Matías Losinno, realizó la entrega de una donación de 16 tubos destinados al arreglo y la solución del Camino Morea–De Ignac, una traza fundamental para el tránsito diario, la producción y el acceso de los vecinos.

La Delegada Municipal de Morea, Evelyn Ibañez, destacó el acompañamiento de la institución cooperativa y agradeció el compromiso asumido:
“Muy buenos días para todos. Estamos acá en la localidad de Morea junto al presidente de la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno, Matías Losinno, quien en el día de hoy está haciendo entrega de una donación de 16 tubos para nuestra localidad, destinados al arreglo y la solución del Camino Morea–De Ignac, en el cual estamos trabajando. Desde nuestro lugar y de parte de toda la comunidad queremos agradecer a la Cooperativa Mariano Moreno por estar presente y por esta donación”.

Estas acciones reflejan que, cuando hay decisión y compromiso, las palabras se transforman en hechos. El trabajo articulado entre instituciones y autoridades locales permite que los caminos no solo mejoren su estado, sino que también empiecen a cambiar la historia de una comunidad, apostando al crecimiento y al bienestar de todos los vecinos de Morea.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6081

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR