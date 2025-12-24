La Federación Agraria Argentina Filial Nueve de Julio busca mejorar la infraestructura vial y agropecuaria en el distrito
Patricia Gorza, presidenta de la filial, y Kevin Shanly, miembro activo, conversaron en CN sobre los desafíos del sector rural, la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de recursos y la urgencia de planificar las obras de los caminos rurales
En Despertate, programa de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Patricia Gorza y Kevin Shanly, representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA), filial Nueve de Julio, expusieron su compromiso con la mejora de las condiciones del campo en el distrito. La FAA, históricamente ligada a la defensa de los derechos de los productores agropecuarios, ve su nueva filial como una oportunidad para fortalecer la representación rural y generar un cambio real en la infraestructura local.
Patricia Gorza, oriunda de una familia vinculada a la Federación Agraria desde los años 80, relató cómo la difícil situación hídrica actual motivó la creación de esta nueva filial. “El sector agropecuario es muy reacio a lo gremial y lo comunitario, pero las circunstancias nos unieron”, afirmó Gorza. La decisión de fundar la filial también surgió de la necesidad de tener una voz más fuerte en las mesas de trabajo sobre temas rurales, como la gestión del agua y la mejora de los caminos rurales.
Uno de los principales reclamos de los productores, según Gorza y Shanly, es el estado de los caminos rurales, que dificulta la salida de las cosechas y afecta la rentabilidad. Shanly, quien se sumó a la FAA con el interés de trabajar sobre la infraestructura vial, propuso que los caminos rurales sean parte de un trabajo sostenido y profesional, aunque ambicioso, consideran fundamental para el desarrollo a largo plazo del distrito. “Los caminos rurales hoy en día necesitan una infraestructura moderna y eficiente”, explicó Shanly.
El tema de la tasa vial también fue central en la conversación. A pesar de que se aprobó un incremento del 20% en la tasa, los miembros de la FAA consideran que esta medida no refleja una mejora tangible en los caminos. “Aceptamos el aumento, pero necesitamos ver resultados. Hemos tenido que hacer inversiones propias en nuestros campos para reparar caminos y drenajes”, expresó Gorza. Además, ambos coincidieron en la necesidad de que el gobierno local sea más transparente con el manejo de los fondos recaudados por estas tasas.
La situación no solo afecta a los productores, sino que también tiene un impacto directo en la economía local. Shanly destacó que los caminos rurales están en tan mal estado que los productores no pudieron sacar sus cosechas a tiempo, lo que resultó en pérdidas económicas significativas. “Si no se invierte en infraestructura, el sistema agropecuario no podrá seguir siendo sostenible”, aseguró.
Tanto Gorza como Shanly enfatizaron que la reconstrucción del sistema vial llevará tiempo y recursos significativos, pero es una necesidad urgente para asegurar la productividad del campo y la estabilidad económica del distrito. A largo plazo, la FAA busca que Nueve de Julio no solo tenga caminos rurales competentes, sino una red vial eficiente que permita un desarrollo sustentable y un campo más competitivo.
Los desafíos viales se han intensificado a raíz de los daños ocasionados por intensas lluvias en la región, que alcanzaron los 1.600 mm de precipitación en un corto periodo. Esto ha deteriorado gravemente la red vial, que abarca más de 2.000 kilómetros de caminos rurales. Como resultado, los productores agropecuarios han tenido que destinar importantes sumas de dinero de sus propios bolsillos para reparar los caminos, reemplazar alcantarillas, y limpiar canales.
Necesidad de capacitación y gestión profesional
Otro aspecto que ambos representantes de la Federación Agraria destacaron fue la falta de capacitación técnica en la gestión de los caminos rurales. Según Shanly, es esencial contar con profesionales que entiendan la complejidad de la infraestructura vial para poder gestionar los recursos de manera eficiente. “No podemos tener gente que no sabe ni dónde están los caminos rurales sentados en las mesas de trabajo. Necesitamos profesionales que sepan cómo gestionar la infraestructura vial”, indicó Shanly.
La falta de profesionales en el área también ha generado una gestión ineficiente de los fondos, lo que ha contribuido al deterioro de la red vial y ha aumentado la desconfianza entre los productores y las autoridades locales.
Cambio de época y participación ciudadana
En la charla también se abordó la necesidad de un cambio profundo en la manera en que se gestionan los recursos y se toman decisiones políticas a nivel local. Ambos coincidieron en que la estructura política del distrito necesita una restructuración y un cambio de enfoque que involucre a todos los actores sociales en la toma de decisiones. “No podemos seguir haciendo política desde el mismo lugar. Necesitamos una visión de largo plazo y una reestructuración que involucre a todos los actores de la sociedad”, afirmó Gorza.
Además, se destacó la importancia de la formación de nuevos dirigentes, especialmente entre los jóvenes, para que estén preparados para tomar el relevo y liderar los cambios que el sector agropecuario necesita. “Necesitamos jóvenes capacitados para las discusiones políticas, para que puedan llevar adelante los cambios que nuestra región necesita”, concluyó Shanly.
El panorama actual en Nueve de Julio pone de manifiesto la urgente necesidad de una transformación en la gestión de los recursos viales y una mayor involucración de la sociedad en los procesos de toma de decisiones. La reconstrucción de los caminos rurales es solo una parte de un desafío mucho mayor que exige un enfoque a largo plazo, un uso transparente de los fondos y la participación activa de todos los sectores en la planificación de políticas públicas.
Los próximos años serán clentrales para recuperar la infraestructura vial y garantizar que los caminos estén en condiciones óptimas para el desarrollo económico y social de la región. Sin embargo, este proceso no será posible sin una visión clara, la colaboración entre todos los actores y una mayor profesionalización en la gestión pública.
La crisis actual, aunque dolorosa, podría convertirse en un punto de inflexión para que los productores, las autoridades y la sociedad en su conjunto trabajen de manera conjunta para resolver los problemas estructurales de la región y asegurar un futuro más próspero para las generaciones venideras, resalataron los dirigentes de la FAA Filianl Nueve de Julio