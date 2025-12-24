La Federación Agraria Argentina Filial Nueve de Julio busca mejorar la infraestructura vial y agropecuaria en el distrito

- Advertisement -

En Despertate, programa de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Patricia Gorza y Kevin Shanly, representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA), filial Nueve de Julio, expusieron su compromiso con la mejora de las condiciones del campo en el distrito. La FAA, históricamente ligada a la defensa de los derechos de los productores agropecuarios, ve su nueva filial como una oportunidad para fortalecer la representación rural y generar un cambio real en la infraestructura local.

Patricia Gorza, oriunda de una familia vinculada a la Federación Agraria desde los años 80, relató cómo la difícil situación hídrica actual motivó la creación de esta nueva filial. “El sector agropecuario es muy reacio a lo gremial y lo comunitario, pero las circunstancias nos unieron”, afirmó Gorza. La decisión de fundar la filial también surgió de la necesidad de tener una voz más fuerte en las mesas de trabajo sobre temas rurales, como la gestión del agua y la mejora de los caminos rurales.

Uno de los principales reclamos de los productores, según Gorza y Shanly, es el estado de los caminos rurales, que dificulta la salida de las cosechas y afecta la rentabilidad. Shanly, quien se sumó a la FAA con el interés de trabajar sobre la infraestructura vial, propuso que los caminos rurales sean parte de un trabajo sostenido y profesional, aunque ambicioso, consideran fundamental para el desarrollo a largo plazo del distrito. “Los caminos rurales hoy en día necesitan una infraestructura moderna y eficiente”, explicó Shanly.

El tema de la tasa vial también fue central en la conversación. A pesar de que se aprobó un incremento del 20% en la tasa, los miembros de la FAA consideran que esta medida no refleja una mejora tangible en los caminos. “Aceptamos el aumento, pero necesitamos ver resultados. Hemos tenido que hacer inversiones propias en nuestros campos para reparar caminos y drenajes”, expresó Gorza. Además, ambos coincidieron en la necesidad de que el gobierno local sea más transparente con el manejo de los fondos recaudados por estas tasas.

La situación no solo afecta a los productores, sino que también tiene un impacto directo en la economía local. Shanly destacó que los caminos rurales están en tan mal estado que los productores no pudieron sacar sus cosechas a tiempo, lo que resultó en pérdidas económicas significativas. “Si no se invierte en infraestructura, el sistema agropecuario no podrá seguir siendo sostenible”, aseguró.

Tanto Gorza como Shanly enfatizaron que la reconstrucción del sistema vial llevará tiempo y recursos significativos, pero es una necesidad urgente para asegurar la productividad del campo y la estabilidad económica del distrito. A largo plazo, la FAA busca que Nueve de Julio no solo tenga caminos rurales competentes, sino una red vial eficiente que permita un desarrollo sustentable y un campo más competitivo.