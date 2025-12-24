miércoles, diciembre 24, 2025
Jubilación mínima aumentará en enero: seguirá por debajo de la canasta para adultos mayores

Subirá a $419.299, lo que representa un incremento de $9.000 respecto al mes anterior. Sin embargo, aunque este aumento supera la canasta básica total para un adulto ($406.903), aún queda muy por debajo de la canasta básica para adultos mayores, que según la Defensoría de la Tercera Edad, se calcula en $1.514.074,13.

A partir de enero, la jubilación mínima en Argentina subirá a $419.299, lo que representa un incremento de $9.000 respecto al mes anterior. Sin embargo, aunque este aumento supera la canasta básica total para un adulto ($406.903), aún queda muy por debajo de la canasta básica para adultos mayores, que según la Defensoría de la Tercera Edad, se calcula en $1.514.074,13.

Detalles del aumento:

  • La jubilación mínima pasará a ser $349.299,32.

  • El bono de $70.000 sigue congelado, y será pagado también en enero.

  • Esto hace que el total de la jubilación mínima con el bono alcance los $419.299,32.

Otras actualizaciones:

  • La Prestación Básica Universal (PBU) será de $15.788,50.

  • La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $27.434,46.

Este aumento es en parte un intento de ajustarse al ritmo de la inflación, aunque aún queda lejos de cubrir las necesidades reales de los adultos mayores.

