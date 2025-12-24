miércoles, diciembre 24, 2025
20.5 C
Nueve de Julio
General

Disfrutemos esta Navidad sin alcohol al volante de cualquier vehículo

Celebra con responsabilidad y cuida tu vida y la de los demás

0
Las fiestas de Navidad son un momento para disfrutar y celebrar, pero también para reflexionar sobre nuestra seguridad. El alcohol en la conducción es una de las principales causas de accidentes fatales en esta época del año.

No dejes que el alcohol arruine las fiestas!

Es fundamental que, si vas a beber, planifiques cómo volver a casa de manera segura. Elegir a un conductor sobrio, usar transporte público o un taxi, o simplemente optar por bebidas sin alcohol son medidas clave para evitar tragedias en el tránsito.

Si vas a beber, sigue estos consejos. de Luchemos por la Vida,  para un festejo responsable:

  • Elige a alguien que no beba para que conduzca.

  • Usa un taxi o remís si no tienes un conductor designado.

  • Si alguien ha bebido y piensa conducir, insístelo en que no lo haga. No subas a su auto.

  • Si debes conducir, disfruta de bebidas sin alcohol.

Cuidemos de todos y disfrutemos de una Navidad sin accidentes viales!

Compartí este mensaje de Cadena Nueve, porque juntos podemos prevenir tragedias y hacer de estas fiestas un momento de alegría, no de lamento.

Felices Fiestas, con responsabilidad al volante!

Últimas noticias

