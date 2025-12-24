miércoles, diciembre 24, 2025
Nueve de Julio
Decían llevar donaciones para una iglesia y trasladaban más de cinco kilos de marihuana

Fue en un cotrol en Chivilcoy donde dos varones fueron detenidos en uno de los accesos a la ciudad y encontraron además, marihuana compactada, flores de cannabis y cocaína

El hecho ocurrió en la previa de la Navidad, cuando personal de la Policía Vial Chivilcoy realizaba un operativo de control vehicular sorpresivo en uno de los accesos a la ciudad. En ese marco, fue detenido un automóvil Renault Logan ocupado por dos hombres que se dirigían hacia el casco urbano.

Al ser consultados por la carga que transportaban, los ocupantes del vehículo aseguraron que se trataba de donaciones destinadas a una iglesia local, producto de una colecta solidaria por las fiestas. Sin embargo, la versión despertó sospechas entre los efectivos, quienes procedieron a requisar el rodado.

Durante la inspección, los uniformados encontraron varias bolsas plásticas de gran tamaño que contenían marihuana compactada, con un peso que superaba los cinco kilos. Además, se secuestraron flores de cannabis y sobres con cocaína, lo que reforzó la hipótesis de que la droga estaba destinada a la comercialización.

De acuerdo a información extraoficial, el cargamento iba a ser distribuido en distintos puntos de la ciudad de Chivilcoy. Tras el hallazgo, ambos ocupantes del vehículo quedaron inmediatamente detenidos.

La causa fue caratulada como infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y quedó en manos de la Justicia Federal de Mercedes, que dispuso el secuestro de la droga y del automóvil utilizado para el traslado.

