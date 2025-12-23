El Servicio de Colectivo Dudignac-Nueve de Julio modifica horacios por las Fiestas

- Advertisement -

La empresa de transporte Urbano Express ha anunciado una modificación en el servicio de colectivos entre Nueve de Julio y Dudignac debido a las festividades de Navidad y Año Nuevo.

A partir de este miércoles 24 de diciembre, el recorrido sufrirá ajustes en sus horarios, destacando que el último servicio tanto el 24 como el 31 de diciembre será a las 17:30 hs desde Dudignac hacia Nueve de Julio.

La empresa indicó que los horarios habituales del servicio se reanudarán el viernes 26 de diciembre, con la salida desde Nueve

de Julio hacia Dudignac en el horario de la mañana.

Desde Urbano Express agradecen la comprensión de los usuarios y aprovechan para desear unas Felices Fiestas a todos.