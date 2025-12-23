El llamado de un Mexicano: ‘Veamos las motos como un vehículo practico que debe ser tratado con respeto y responsabilidad’

- Advertisement -

El tránsito vehicular es un desafío común en muchos países, pero en América Latina, el problema de la inseguridad vial parece ser aún más pronunciado. Raúl Peniche, ingeniero y experto en movilidad, se ha dedicado a estudiar desde México y combatir este fenómeno, que afecta a muchos países del continente latinoamericano. Recientemente, su campaña educativa de seguridad vial es reconocida ya que se destaca por la importancia de la educación en la prevención de accidentes.

En una entrevista exclusiva en ‘Despertate’ por Cadena Nueve,Visión Plus y Maxima 89.9, Peniche compartió su visión sobre la crisis de la seguridad vial, enfocándose principalmente en el comportamiento humano como la principal causa de los accidentes. “No es la carretera, ni el vehículo, ni las condiciones meteorológicas las que causan los accidentes. Son las decisiones humanas las que nos llevan a los percances”, explicó Peniche, refiriéndose a un incidente personal que lo motivó a crear su proyecto educativo, Network Vial, con el objetivo de fomentar una cultura de prevención como ‘Más Cultura vial para Todos’.

Peniche subrayó que, a pesar de los avances tecnológicos y las leyes de tránsito, el factor humano sigue siendo el principal responsable de la siniestralidad. “La distracción, especialmente el uso de celulares mientras se conduce, es uno de los factores más peligrosos hoy en día. Necesitamos que las personas asuman su responsabilidad al volante”, afirmó el ingeniero.

En su análisis, Peniche destacó la importancia de las actitudes y comportamientos de los conductores, como la responsabilidad, la prudencia y la cortesía. Según él, estas son las claves para reducir los accidentes viales. “Si no asumimos la responsabilidad individual, si no tenemos en cuenta que cada acción al volante puede poner en peligro nuestras vidas y las de los demás, seguiremos viviendo en una ‘selva’ de caos vial”, sostuvo.

Una de las propuestas más destacadas de Peniche es la implementación de las 13 reglas básicas de seguridad vial, que abarcan a todos los actores del tránsito: conductores, motociclistas y peatones. Estas reglas buscan promover valores fundamentales como la empatía, la prudencia al tomar decisiones y la cortesía, como la clave para evitar accidentes. “El simple acto de ceder el paso puede evitar innumerables colisiones. La cortesía es esencial”, enfatizó.

Otro aspecto clave en la campaña de Peniche es la problemática de los motociclistas, particularmente en países como México y Argentina, donde muchos jóvenes circulan sin casco, sin luces o sin la debida identificación en sus vehículos. “Las motocicletas son un medio de transporte de alto riesgo, y si no se toman las precauciones necesarias, las consecuencias pueden ser fatales. El cambio de mentalidad sobre la seguridad en las motos es urgente”, aseguró Peniche.

Para el experto, las políticas públicas deben enfocarse en regular la velocidad, aumentar la educación vial y garantizar que las personas sean responsables en el uso de las motocicletas. Además, aboga por crear una cultura que no solo vea las motos como un vehículo práctico, sino como una máquina que debe ser tratada con respeto y responsabilidad.

En cuanto a la influencia de los padres en la seguridad vial, Peniche señaló que muchas veces, las malas conductas de los jóvenes son el reflejo de un entorno familiar permisivo. “Los padres permiten que sus hijos menores conduzcan sin la debida capacitación, y eso contribuye a la alta tasa de accidentes entre jóvenes. La responsabilidad comienza en casa”, dijo.

Para Peniche, la clave para un futuro con menos accidentes de tránsito está en la educación. A través de su proyecto Network Vial, se busca crear una red de conciencia vial que abarque a todos los ciudadanos. El ingeniero destacó que, si bien el cambio cultural es un proceso largo, la clave es la perseverancia y el compromiso de todos los actores sociales, desde los gobiernos hasta los ciudadanos.

El aumento de los accidentes viales en América Latina es una problemática que, según Peniche, debe ser enfrentada con seriedad y determinación. “Debemos tomar conciencia de que el tránsito lo hacemos entre todos, y, si no cambiamos nuestras actitudes, seguiremos pagando con vidas humanas”, concluyó.

En un contexto de cifras alarmantes, como las 16 muertes diarias en Argentina y las 17,000 muertes al año en México, el llamado al autocuidado es más urgente que nunca. La educación y la empatía serán los motores del cambio, según el ingeniero Raúl Peniche, quien sigue luchando por un tránsito más seguro y responsable en América Latina.

Este enfoque sobre la cultura de autocuidado y la importancia de la educación vial es un paso crucial para transformar la realidad de las calles de América Latina, donde el caos vehicular se ha convertido en una de las principales preocupaciones de salud pública.