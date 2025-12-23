El Gobierno de Kicillof sumó el viernes 26 en el Asueto para la Administración Pública Bonaerense

- Advertisement -

El Gobierno de Axel Kicillof estableció asueto para la administración pública bonaerense los días miércoles 24, viernes 26 y miércoles 31 de diciembre, con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida fue anunciada a través del Decreto N° 3063, publicado este martes en el Boletín Oficial.

El decreto establece un asueto adicional al que otorgó el gobierno de Javier Milei para los trabajadores estatales nacionales, extendiendo las pausas de los días 24 y 31 de diciembre, pero agregando también el viernes 26 de diciembre para los trabajadores bonaerenses.

Objetivo y Excepciones:

El objetivo de la medida es facilitar los traslados y encuentros familiares durante una época de fuerte movilidad, promoviendo el disfrute de las festividades. Sin embargo, la normativa contempla excepciones para garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Quedan exceptuados del asueto aquellos empleados que trabajen en áreas de seguridad y emergencia como la Policía, el Sistema de Atención Telefónica de Emergencias, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Salud, entre otros. También se mantienen activos los trabajadores vinculados con la protección de menores y la atención de situaciones de alto riesgo, como el personal de la Línea 144 y los hogares de protección integral.

El personal involucrado en el Operativo “Sol a Sol 2025-2026” y en la inspección vial también deberá continuar trabajando debido al aumento en el tráfico durante las festividades.

Por otro lado, se aclara que el asueto no afecta a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, que mantendrán su horario de funcionamiento habitual según la normativa vigente.

Este decreto resalta la importancia de permitir momentos de descanso y reunión para los empleados públicos en estas fechas, sin dejar de lado la necesidad de mantener la operatividad en áreas clave para el bienestar de la comunidad.