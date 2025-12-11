Seguridad vial: el espacio entre autos es un aliado indispensable ya que dos segundos pueden causar un siniestro

- Advertisement -

Al conducir, en cualquier instante podemos encontrarnos con un error de otro conductor o con un imprevisto en el camino, en el vehículo o en el entorno. Por eso, mantener un espacio de seguridad con el vehículo que nos precede brinda la posibilidad de maniobrar: más distancia significa más tiempo para reaccionar.

La velocidad influye directamente en la capacidad de detenerse. La distancia de frenado, es decir, el espacio necesario para detener el vehículo ante una emergencia, se compone de dos factores: la distancia o tiempo de reacción y la distancia de frenado del vehículo.

El tiempo de reacción corresponde a la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor percibe el riesgo hasta que decide y ejecuta la acción, como frenar. Incluso un conductor alerta tarda entre ¾ y 1 segundo en reaccionar. Si el conductor está cansado, alcoholizado, es mayor o inexperto, este tiempo se incrementa.

A esta distancia se suma la distancia de frenado, que es el recorrido que hace el vehículo desde que se presiona el pedal de freno hasta detenerse por completo. A mayor velocidad, mayor será esta distancia, lo que hace fundamental aumentar el espacio entre vehículos cuando se circula rápido.

Cómo calcular la distancia segura

La distancia segura varía según la velocidad, las condiciones del camino y el clima. La forma más sencilla de calcularla es mediante el tiempo: la ley establece una distancia mínima de 2 segundos. Esto significa que entre el paso del vehículo delantero por un punto fijo y el nuestro deben transcurrir al menos dos segundos.

Sin embargo, se recomienda aumentar esta distancia a 3 o 4 segundos en situaciones como:

Circular a altas velocidades, por autopistas o rutas.

Pavimento mojado o en malas condiciones.

Con poca visibilidad, de noche o en condiciones climáticas adversas.

Seguir a un vehículo de gran porte que bloquea la visión.

Transportar remolques o cargas pesadas.

Tener dudas sobre la actitud o capacidad del conductor que va adelante.

La velocidad y la distancia marcan la diferencia entre la vida y la muerte

A mayor velocidad, mayor es el tiempo y la distancia necesarios para detenerse, y más graves pueden ser las consecuencias de un choque o atropellamiento. Adecuar la velocidad a las circunstancias y mantener una distancia segura puede ser decisivo para salvar vidas.