Se coloca piedra en los barrios Los Zorzales, Los Horneros y La Calandria

En los últimos días, los barrios Los Zorzales, Los Horneros y La Calandria registraron un importante avance en los trabajos de colocación de piedra, una mejora que beneficiará directamente la movilidad y la infraestructura de estas zonas.

La iniciativa fue posible gracias a la colaboración de los vecinos, quienes se encargaron de la compra del material, mientras que el municipio aportó la maquinaria y la mano de obra necesaria para concretar la obra.

Según indicaron desde la comuna, las tareas ya muestran un progreso notable y permitirán optimizar la circulación vehicular y peatonal, mejorar el escurrimiento del agua y garantizar una mayor accesibilidad en todo el sector.

Las autoridades locales destacaron el compromiso de la comunidad y la articulación conjunta que hizo posible la ejecución de la obra, que actualmente se encuentra en su tramo final y se espera que esté completamente terminada en las próximas semanas.