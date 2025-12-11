jueves, diciembre 11, 2025
31.8 C
Nueve de Julio
jueves, diciembre 11, 2025
31.8 C
Nueve de Julio
General

Se coloca piedra en los barrios Los Zorzales, Los Horneros y La Calandria

La tareas mejorarán la circulación, el escurrimiento del agua y la accesibilidad, gracias a un esfuerzo conjunto entre vecinos y municipio

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En los últimos días, los barrios Los Zorzales, Los Horneros y La Calandria registraron un importante avance en los trabajos de colocación de piedra, una mejora que beneficiará directamente la movilidad y la infraestructura de estas zonas.

La iniciativa fue posible gracias a la colaboración de los vecinos, quienes se encargaron de la compra del material, mientras que el municipio aportó la maquinaria y la mano de obra necesaria para concretar la obra.

Según indicaron desde la comuna, las tareas ya muestran un progreso notable y permitirán optimizar la circulación vehicular y peatonal, mejorar el escurrimiento del agua y garantizar una mayor accesibilidad en todo el sector.

Las autoridades locales destacaron el compromiso de la comunidad y la articulación conjunta que hizo posible la ejecución de la obra, que actualmente se encuentra en su tramo final y se espera que esté completamente terminada en las próximas semanas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6067

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR