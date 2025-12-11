La Provincia inhabilitó a un padre que permitió conducir a su hijo de 5 años en la ruta

- Advertisement -

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, ha iniciado un proceso de inhabilitación de la licencia de conducir de un joven de 23 años, quien permitió que su hijo de tan solo 5 años condujera un cuatriciclo sobre una ruta provincial. El hecho fue registrado y publicado en las redes sociales por el propio padre, quien además mostró al menor sin casco mientras circulaba por un descampado.

Este comportamiento ha sido calificado como una falta grave de responsabilidad y un claro incumplimiento de las normativas vigentes, que prohíben absolutamente que menores de edad conduzcan vehículos motorizados en la vía pública.

La intervención del Ministerio de Transporte se dio a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, que identificó al responsable. Se subraya que este tipo de conductas deliberadas pone en riesgo no solo la vida del niño, sino también la de otros ciudadanos. El expediente ya ha sido elevado al Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial para que se apliquen las sanciones correspondientes, según lo establecido por la Ley Provincial Nº 13.927.

Esta medida forma parte de las políticas de seguridad vial que promueve el Ministerio de Transporte bonaerense, con el objetivo de prevenir prácticas peligrosas, reforzar el cumplimiento de las normas y garantizar la seguridad de todos en las rutas y caminos de la Provincia.