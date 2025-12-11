La inflación de noviembre en alza es del 2,5%

- Advertisement -

La inflación de noviembre fue del 2,5% a nivel nacional, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, el Índice de Precios al Consumidor acumulado en los primeros once meses del año alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,4%.