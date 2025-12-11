La inflación de noviembre en alza es del 2,5%

El mes anterior había sido de 2,3%. Los rubros que más subieron son "Vivienda, agua, gas y electricidad", "Transporte" y "Alimentos"
La inflación de noviembre fue del 2,5% a nivel nacional, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, el Índice de Precios al Consumidor acumulado en los primeros once meses del año alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,4%.Este 2,5% es la mayor suba desde abril de este año, cuando el índice alcanzó los 2,8%, después del pico de 3,7% de marzo. Desde entonces, el número más bajo fue el 1,5% mayo y de allí para arriba: 1,6% en junio; 1,9% en julio y agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre.La división con mayor aumento en el mes fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que avanzó 3,4%. Le siguió Transporte, con un incremento de 3%, impulsado por subas en combustibles, funcionamiento de vehículos y, en algunas regiones, en el transporte público. En contraste, las menores variaciones correspondieron a Equipamiento y mantenimiento del hogar, 1,1%, y Prendas de vestir y calzado, 0,5%.La división Alimentos y bebidas no alcohólicas, la de mayor incidencia en todas las regiones, marcó una suba del 2,8% a nivel nacional. Dentro de este grupo, se destacaron los aumentos en carnes y derivados, con variaciones superiores al 6% en la mayoría de las regiones, y en frutas, que registraron incrementos de entre 7% y 13%, según el área geográfica. En cambio, el rubro verduras, tubérculos y legumbres mostró caídas en varias zonas del país.