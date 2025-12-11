Gentile cumple dos años de gestión y destacó la elección de Tete Naudín como nuevo presidente del Concejo Deliberante

- Advertisement -

En una sesión cargada de simbolismo y participación, el Concejo Deliberante de Nueve de Julio renovó este miercoles 10 sus bancas, eligió nuevas autoridades y marcó un nuevo rumbo político en el cuerpo legislativo. La intendenta María José Gentile participó del acto, que coincidió con el segundo aniversario de su asunción.

“Hoy vivimos un nuevo acto democrático, donde asumen los concejales elegidos por los vecinos, quienes han querido que sean representados por cada una de las personas sentadas en su banca. Es un momento para destacar”, expresó Gentile tras la sesión a Cadena Nueve.

La jefa comunal remarcó que, pese a las diferencias políticas, “quedó claro que estamos para el bien de la comunidad, no para objetivos personales ni partidarios”. Agregó que esta sesión “es uno de los mejores actos democráticos que se ven plasmados después de las elecciones”.

Amplia mayoría para Naudín y cierre de ciclo para Malis

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la elección de Esteban “Tete” Naudín como nuevo presidente del Concejo Deliberante, respaldado por tres espacios políticos.

Gentile valoró esa decisión: “Sin duda espero que esto marque un cambio en la dinámica del Concejo. Trabajaré todos los días para sostener el diálogo”, afirmó. También lamentó que la votación no haya sido unánime, aunque destacó que fue “una amplia mayoría” y “un nuevo acto democrático”.

El ahora expresidente, Sebastián Malis, se despidió con un mensaje cargado de emoción:

“Me voy con el tanque vacío, con la sensación de haber dado todo. Fue un honor generar un ámbito de convivencia. Creo en la alternancia y en la renovación; hoy me voy contento.”

Malis remarcó el valor de haber instalado temas centrales para la comunidad y dijo confiar en que Naudín “va a estar a la altura de las circunstancias”.

Por su parte, Naudín, ya como presidente, sostuvo:

“Tenemos que estar a la altura de este tiempo político. Nueve de Julio tiene que estar por encima de todos nuestros intereses. Desde este Concejo debe salir una agenda que realmente le mejore la vida a los vecinos.”

Muy emocionado, agradeció a su familia, particularmente a su mujer Guillermina González y reivindicó su vínculo con la ciudad: “A Nueve de Julio lo siento adentro; es la ciudad que elegí para vivir y desarrollar mi vida.”

Gentile: balance de gestión y expectativas para el tercer año

Consultada por sus dos años de gestión, Gentile señaló: “Terminamos un año duro para todos, para los vecinos y para la gestión, atravesando una inundación no esperada. Pero lo hicimos de la mejor forma posible, con una comunidad que trabaja mancomunadamente con el Ejecutivo.”

De cara al nuevo período, anticipó que buscará “volver a proyectos que no estén enfocados en hechos climáticos lamentables” y profundizar la agenda de desarrollo local.

Zapata y Bonfiglio: voces que se van y llegan

Entre los concejales, que dejaron la banca, Raúl Zapata, destacó la “gran enseñanza” recibida durante su etapa de Edil.

Entre los que asumieron, el politólogo Pablo Bonfiglio, señaló la responsabilidad que implica pasar “de la teoría a la práctica” y valoró el diálogo con todos los bloques:

“La dinámica es nueva, el contexto es distinto, pero eso no debe ser un inconveniente para trabajar con seriedad y unidad.”

Un Concejo con tres fuerzas y un desafío compartido

La sesión dejó en claro que el nuevo período estará marcado por un equilibrio entre tres espacios, lo que genera expectativas respecto de la necesidad de consensos.

Gentile lo resumió así: “Hoy tenemos una revancha en el mejor sentido: volver al diálogo, trabajar juntos y entender que la función nos la encomendó el pueblo.”

Con la asunción de Naudín en la presidencia y la renovación de bancas, el Concejo Deliberante de Nueve de Julio inicia un nuevo ciclo político donde la convivencia, el respeto y el consenso se presentan como los pilares necesarios para abordar los desafíos de la comunidad.