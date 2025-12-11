jueves, diciembre 11, 2025
General

Distintas calles de la ciudad reciben tareas de reparación vial para mejor transitabilidad

En trellos el crue de vias a la altura de Mendoza entre General Paz y Rastreador Fournier.

Obras de bacheo se llevan a cabo en varios sectores de la planta urbana, incluyendo el cruce a nivel de las vías sobre calle Mendoza, entre General Paz y Rastreador Fournier.

En este sector, el tránsito se encuentra reducido, por lo que se solicita a los conductores y peatones extremar las precauciones al circular.

Los trabajos  llevados adelante por la Comuna nuevejuliene, se desarrollarán en los próximos días en diferentes puntos de la ciudad, continuando con el plan de mantenimiento vial que busca mejorar la seguridad y la circulación de vehículos y peatones.

