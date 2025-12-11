Comenzó el recambio de carteles nomencladores en El Triunfo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Lincoln dio inicio días atrás al recambio de carteles nomencladores en la localidad de El Triunfo, como parte de su continuo esfuerzo por mejorar la infraestructura urbana del partido. Esta acción se enmarca dentro del Plan de Mejora Urbana, cuyo objetivo es ordenar la circulación vehicular y facilitar la localización de domicilios en todos los puntos del distrito.

En esta ocasión, el personal de la Secretaría de Obras Públicas comenzó con la instalación de 110 nuevos nomencladores, adquiridos a través de la Licitación Privada N° 13/2025. Estos carteles, que serán colocados en distintos sectores de El Triunfo, complementan las mejoras realizadas anteriormente en otras localidades del partido, como Lincoln, Roberts, Bayauca y Martínez de Hoz.

La nueva señalética sigue los mismos estándares de seguridad y visibilidad que se implementaron en etapas previas, asegurando una mayor accesibilidad tanto para los vecinos como para los visitantes. De esta manera, se busca optimizar el ordenamiento vehicular y la identificación de calles, contribuyendo al bienestar general de la comunidad.

Desde la Secretaría de Obras Públicas, destacaron que la colocación de estos 110 nuevos carteles en El Triunfo subraya el compromiso de la gestión municipal de extender el plan de mejora de infraestructura a todas las localidades del distrito. Así, se promueve un entorno urbano más ordenado, seguro y accesible para todos los habitantes de la región.