CGT convoca a una movilización el 18 de diciembre contra la Reforma Laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que organizará una marcha nacional el próximo jueves 18 de diciembre para rechazar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, cuyo tratamiento en el Senado podría comenzar la próxima semana.

La central sindical definió durante una reunión de su Consejo Directivo que la protesta se concentrará a partir de las 15:00 horas en la Plaza de Mayo, en Ciudad de Buenos Aires, con réplicas previstas en distintas provincias y actividades que se extenderán por la tarde y la noche.

Los dirigentes cegetistas, entre ellos los integrantes del triunvirato de mando y múltiples secretarios generales, ratificaron su rechazo al proyecto oficial al considerarlo regresivo en materia de derechos laborales y una iniciativa que debilita la negociación colectiva, flexibiliza las condiciones de trabajo e impacta sobre garantías históricas de los sindicatos.

Además de la movilización, la CGT apunta a intensificar contactos con legisladores, sumar a otras centrales como las CTA y movimientos sociales, y delinear un plan de acción que puede incluir medidas gremiales y acciones judiciales si la reforma continúa su tramitación parlamentaria.

La convocatoria se produce en un contexto en el que el oficialismo busca avanzar con la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias de diciembre, tras haber enviado el proyecto al Congreso y con la intención de que el Senado lo trate antes de finalizar el año.