jueves, diciembre 11, 2025
33.2 C
Nueve de Julio
jueves, diciembre 11, 2025
33.2 C
Nueve de Julio
General

CGT convoca a una movilización el 18 de diciembre contra la Reforma Laboral

El reclamo tendrá como epicentro la Plaza de Mayo. Se presume que el proyecto oficial será tratado en Senadores la próxima semana.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que organizará una marcha nacional el próximo jueves 18 de diciembre para rechazar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, cuyo tratamiento en el Senado podría comenzar la próxima semana.

La central sindical definió durante una reunión de su Consejo Directivo que la protesta se concentrará a partir de las 15:00 horas en la Plaza de Mayo, en Ciudad de Buenos Aires, con réplicas previstas en distintas provincias y actividades que se extenderán por la tarde y la noche.

Los dirigentes cegetistas, entre ellos los integrantes del triunvirato de mando y múltiples secretarios generales, ratificaron su rechazo al proyecto oficial al considerarlo regresivo en materia de derechos laborales y una iniciativa que debilita la negociación colectiva, flexibiliza las condiciones de trabajo e impacta sobre garantías históricas de los sindicatos.

Además de la movilización, la CGT apunta a intensificar contactos con legisladores, sumar a otras centrales como las CTA y movimientos sociales, y delinear un plan de acción que puede incluir medidas gremiales y acciones judiciales si la reforma continúa su tramitación parlamentaria.

La convocatoria se produce en un contexto en el que el oficialismo busca avanzar con la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias de diciembre, tras haber enviado el proyecto al Congreso y con la intención de que el Senado lo trate antes de finalizar el año.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6067

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR