Carlos Casares: el día en que la ciudad “pareció una película”

Carlos Casares vivió un episodio meteorológico tan breve como devastador en la antesala del fin de semana largo, tal como informra el vienres 5 Cadena Nueve. Un fenómeno de características tornádicas atravesó un sector de la ciudad dejando techos arrancados, viviendas destruidas, árboles centenarios caídos y daños severos en el hospital municipal. “Parecía una película”, resumió el intendente Daniel Stadnik, quien relató en detalle las primeras horas de emergencia y las tareas que continúan desarrollándose.

Un fenómeno focalizado pero feroz

Según explicó el Jefe Comunal Stadnik, el viento extremo —con ráfagas estimadas entre 100 y 120 km/h— afectó una franja relativamente pequeña al sur de las vías del ferrocarril, en una “poligonal abierta” que cruzó tres barrios sociales y el hospital municipal. Fuera de ese núcleo, los vientos rondaron los 70 km/h.

El barrio Balbín fue el más perjudicado. Allí, edificios de tres niveles construidos en los años 80 perdieron sus torres de tanques de agua: las estructuras se desplomaron sobre los departamentos. “La losa cayó adentro de las habitaciones. No había nadie. No entendemos todavía cómo no hubo una sola víctima”, remarcó.

En el hospital municipal, la cubierta de los consultorios externos fue arrancada y arrojada a casi 400 metros, cayendo en patios de viviendas vecinas. Hubo daños materiales, pero nuevamente ninguna persona resultó herida.

Trabajadores atrapados y una casa demolida

En medio de la emergencia, una vivienda en construcción se derrumbó. Operarios oriundos de Dudignac, que estaban trabajando en el techo, alcanzaron a bajar segundos antes del colapso. La moto de uno de ellos quedó sepultada bajo los escombros y posteriormente fue saqueada. “Aparecieron las carroñas de siempre”, lamentó el intendente, quien debió solicitar refuerzos policiales a Nueve de Julio y Pehuajó para custodiar las viviendas abiertas.

Noche crítica: sin luz, sin agua y con disturbios

El temporal dejó a la ciudad sin servicios básicos. La presencia de curiosos dificultó la llegada del intendente y del personal municipal a las zonas afectadas. “Vivimos momentos muy tensos”, recordó Stadnik. Pese a ello, los equipos comenzaron a trabajar desde la misma noche del impacto, sin descanso.

Reconstrucción inmediata y asistencia provincial

Stadnik relató que el municipio priorizó la reparación de viviendas vulnerables y la limpieza de árboles y escombros. El gobierno provincial envió materiales en menos de 24 horas: “A las 3 de la tarde del sábado ya estábamos descargando chapas y clavaderas”.

Para los daños en viviendas particulares y comercios no vulnerables, el Banco Provincia habilitó créditos blandos:

10 millones de pesos para personas físicas

40 millones de pesos para personas jurídicas

El objetivo: reconstrucción de techos, tapiales y estructuras afectadas.

Hospital, energía y monoblocks: lo más complejo

Mientras las viviendas de planta baja ya fueron prácticamente reparadas, los edificios de tres niveles requerirán más tiempo. Para remover las losas superiores se contrató una grúa de Colón, ya que no había maquinaria de esa capacidad en Casares.

El hospital ya recuperó la mayor parte de su cubierta, aunque el galpón de ambulancias quedó destruido y deberá reconstruirse.

En materia eléctrica, cooperativas de Chivilcoy y Lincoln asistieron a la ciudad. Columnas de hormigón —incluso con transformadores— fueron cortadas por el viento. Hacia el domingo, toda la planta urbana ya tenía energía y agua restablecida.

La lluvia volvió, pero no el tornado

En las horas posteriores, nuevas precipitaciones complicaron la situación, aunque sin vientos de similar intensidad. Llamativamente, las lluvias se concentraron solo en la planta urbana de Casares y no en el interior del partido.

“La naturaleza siempre vence al hombre”

Stadnik reflexionó sobre las críticas opositoras que sugirieron falta de prevención:

“Es una locura pensar que algo así puede preverse. Cuando viene un tornado de 120 km/h no hay manera de evitar que destruya lo que toca”.

El intendente destacó el dato que considera casi milagroso:

“Si nos hubieran dicho que iba a pasar esto, hubiéramos evacuado. Y sin saberlo, no había nadie en los lugares donde cayeron las torres, las losas o las chapas. Es como si se hubieran autoevacuado”.

El daño irreparable: el Parque San Esteban

Aunque los daños materiales podrán reconstruirse, Stadnik lamentó una pérdida irreversible:

El Parque San Esteban, pulmón verde de 54 hectáreas, perdió árboles centenarios arrancados de raíz. “No quedó una sola planta. Es muy triste ver eso. Eso sí no se recupera más”, expresó.

Agradecimiento y solidaridad

El intendente agradeció la solidaridad de los vecinos de Carlos Casares, de la región y de 9 de Julio, y reconoció el trabajo del personal municipal y provincial.

“Lo importante es que no hubo víctimas. Todo lo demás se puede reconstruir”, concluyó.