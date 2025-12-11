Axel Kicillof inauguró el nuevo Puente Gogna sobre el Río Luján

- Advertisement -

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves la inauguración del puente vecinal Gogna sobre el río Luján, acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Leonardo Boto. La obra, considerada estratégica para la mitigación de inundaciones, conecta el centro de la ciudad con los barrios de la zona oeste.

En el acto, Kicillof señaló: “Esta es una zona que ha sufrido muchas inundaciones y en la que muchos prometieron soluciones, pero luego no hicieron nada. Nosotros no hicimos promesas, nos comprometimos a planificar e invertir y aquí ya se pueden ver los resultados”. Además, resaltó que el puente forma parte de un proyecto más amplio resultado de la lucha de los vecinos: un plan de intervención sobre el río que mejora la calidad de vida de toda la región.

El gobernador destacó también el impacto positivo en la economía local: “Al costado del río ya se están instalando nuevos negocios gastronómicos: vienen porque con estas obras el río dejó de ser una amenaza y pasó a ser un lugar de descanso y un atractivo turístico. Esto demuestra que hacen falta Estado y mercado para que la región se desarrolle y surjan más y mejores oportunidades”.

La obra demandó una inversión de $3.217 millones, que incluye la construcción del puente de Los Huesos, y forma parte del Plan Maestro Integral para la Cuenca del Río Luján, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de escurrimiento y prevenir inundaciones. El nuevo puente de hormigón cuenta con una calzada de 76,5 metros de largo y 8,3 metros de ancho, con dos carriles, veredas peatonales, desagües pluviales e iluminación LED. Su estructura reemplaza al antiguo cruce, que generaba un “efecto tapón” y agravaba las inundaciones.

Katopodis subrayó: “Esta inauguración es parte de una inversión histórica en la región, que incluye el ensanche del río para evitar inundaciones y la urbanización de toda la traza. No es verdad que el pueblo esté en contra de la obra pública; los vecinos quieren un Estado eficiente que ejecute este tipo de proyectos”. Por su parte, Boto afirmó: “Es el resultado de mucho esfuerzo y de la lucha que los vecinos sostuvieron durante años: esta es la muestra de que, cuando hay decisión política, se pueden realizar obras que mejoran la calidad de vida de nuestro pueblo”.

En paralelo, Kicillof y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, inauguraron la planta de reciclado “Manuel Belgrano”, reacondicionada para que la cooperativa “Cielo Abierto Tres Estrellas” pueda realizar la recolección y clasificación diferenciada de residuos. Se entregó además equipamiento, mobiliario, indumentaria para cooperativistas, kits de huerta y luminarias LED para espacios verdes.

Vilar destacó: “Esta nueva planta brinda mejores condiciones de trabajo a los cooperativistas y encamina a Luján hacia la sustentabilidad, con políticas públicas efectivas frente a la negación del cambio climático del Gobierno nacional”.

Kicillof concluyó con un mensaje político y de gestión: “Aunque Javier Milei nos quiera fundir, nuestra respuesta será siempre trabajar por un modelo productivo y de bienestar para los bonaerenses: seguiremos inaugurando puentes, abriendo escuelas y generando mejores condiciones de vida para nuestro pueblo”.

Estuvieron presentes también la subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, Jackie Flores; el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; el director general del Comité de la Cuenca del Río Luján, Ignacio Negroni; el presidente de COMILU, Alejandro Urdampilleta; funcionarios locales y concejales.