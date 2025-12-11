A 42 años de democracia: la estabilidad institucional tiene varios desafíos pendientes

- Advertisement -

Argentina cumplió 42 años de continuidad democrática, un logro histórico frente a las seis interrupciones del orden constitucional ocurridas entre 1930 y 1983. Un informe elaborado por la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral destaca tanto los avances institucionales como las asignaturas pendientes del país.

El estudio, dirigido por el Dr. Alfonso Santiago, señala que desde 1983 se consolidó un sistema electoral transparente, sin proscripciones, con seis alternancias pacíficas en el poder nacional (1989, 1999, 2003, 2015, 2019 y 2023). Además, por primera vez cinco presidentes consecutivos completaron sus mandatos, un hito sin precedentes en la historia argentina.

Entre los logros institucionales más destacados, el informe resalta:

24 años sin declaraciones de estado de sitio (la última en 2001).

20 años sin intervenciones federales (la última en 2005).

La reforma constitucional de 1994, considerada la más legítima en términos democráticos.

La consolidación de una cultura de derechos humanos y la resistencia ante intentos de vulnerar la independencia judicial.

No obstante, el documento advierte sobre deudas pendientes en la calidad institucional: más de un tercio de los cargos judiciales federales permanecen vacantes, incluyendo la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor del Pueblo. Además, el uso excesivo de decretos de necesidad y urgencia (1.422 DNU frente a 4.742 leyes en 40 años) refleja una tendencia a soluciones rápidas frente a problemas estructurales.

“En materia de políticas públicas, el balance es crítico: indicadores económicos, sociales y educativos muestran estancamiento y deterioro. Persisten la ausencia de estrategias sostenibles y de una inserción internacional coherente. Preservamos nuestras instituciones, pero no logramos políticas públicas sólidas ni una estrategia internacional que aproveche nuestro potencial. El desafío es pasar de la supervivencia institucional a la excelencia democrática”, señala Alfonso Santiago, autor del informe.