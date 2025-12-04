En el Mundial del Queso de Suiza brillaron con medallas de oro, plata y bronce dos lácteas que son de Carlos Casares y Nueve de Julio

En la última edición de los World Cheese Awards, el certamen internacional más prestigioso del sector, los quesos bonaerenses se robaron la atención. Este año, dos empresas de la provincia de Buenos Aires, Lácteos Vaquero de Carlos Casares y La Blanqueada de Nueve de Julio, lograron distinciones que los posicionan entre los mejores del mundo, destacándose con medallas de oro, plata y bronce en una competencia que reunió más de 5.000 quesos de todo el planeta.

Carlos Casares en el podio internacional

La ciudad de Carlos Casares, cuna de Lácteos Vaquero, se llevó una de las medallas de oro más codiciadas del certamen gracias a su Reggianito, un queso duro con una textura firme y un sabor intenso y ligeramente picante, que fue destacado por su excelente calidad. Esta empresa, que forma parte de la Cuenca Lechera del Oeste de la provincia, ha logrado posicionarse como un referente en la producción de quesos tradicionales italianos. Además del Reggianito, Lácteos Vaquero también recibió un bronce por su Parmesano 18 meses, consolidando aún más su prestigio en el ámbito quesero internacional.

La medalla de oro obtenida por Lácteos Vaquero en los World Cheese Awards pone en evidencia el talento de los productores bonaerenses y reafirma la excelencia de la producción láctea de la región, conocida por su tradición quesera.

La Blanqueada de Nueve de Julio: Un reconocimiento al sabor y la calidad

Por su parte, La Blanqueada Lácteos de Nueve de Julio, una empresa que ha sido sinónimo de calidad y tradición en la producción de quesos duros desde su fundación en 1950, obtuvo una medalla de plata por su Sardo, un queso que ha sido reconocido por su equilibrio entre sabor y textura. Esta medalla de plata es un reflejo del trabajo artesanal que caracteriza a La Blanqueada, una firma que produce quesos con rigurosos controles de calidad y bajo los estándares más altos, y que se destaca por su especialización en quesos duros de larga maduración.

Además, La Blanqueada no solo se llevó la medalla de plata, sino también un bronce por su Gouda, otra de sus especialidades. La empresa, que produce una amplia variedad de quesos como Parmesano, Regiano y Provolone, ha logrado ganarse un lugar destacado entre las mejores queserías del país y del mundo, destacando en cada edición de los World Cheese Awards.

Un reconocimiento a la tradición y calidad bonaerense

Estas medallas de oro y plata refuerzan el reconocimiento internacional a la provincia de Buenos Aires como un polo productivo de excelencia en la industria láctea. La producción quesera de localidades como Carlos Casares y Nueve de Julio sigue destacándose a nivel mundial, no solo por la calidad de sus productos, sino también por la dedicación de los productores locales que combinan la tradición con la innovación en sus procesos.

En esta 37ª edición de los World Cheese Awards, más de 5.244 quesos fueron evaluados por un panel de 265 expertos internacionales. Los quesos de Argentina, y en particular los de la provincia de Buenos Aires, lograron posicionarse entre los mejores, destacando la calidad de los quesos duros argentinos y la dedicación de las empresas locales que continúan conquistando los paladares más exigentes.

El próximo año, los World Cheese Awards se celebrarán en Córdoba, España, donde los queseros de todo el mundo volverán a reunir sus mejores creaciones.

Sin duda, Lácteos Vaquero y La Blanqueada continuarán siendo representantes de la calidad y el sabor de la producción quesera argentina, elevando a la provincia de Buenos Aires como un verdadero referente mundial.

La Blanqueda es, además orgullo de Nueve de Julio.Felicitaciones!