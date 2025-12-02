Unidad, Transformación y Compromiso: La Libertad Avanza refuerza su camino hacia un cambio

Esa jornada del espacio, realizada este domingo, fin de noviembre, reunió a numerosos referentes del espacio, incluidos del distrto nuevejuliense Luis Moos, Sol Ormaechea, Pablo Giacomino y Vanesa Paladino, quienes abordaron diversos temas para la política argentina.

El encuentro, fue un punto de reflexión para concejales en actividad y futuros legisladores, con el objetivo de afianzar la unidad y la profesionalización de la política.

Luis Moos, uno de los referentes del espacio localmente, destacó la importancia de consolidar a La Libertad Avanza no solo como un partido, sino como una herramienta de unificación política en el país. “El compromiso es claro: hacer grande a la Argentina. Y eso solo lo lograremos si trabajamos unidos, respetando los espacios y con un objetivo común”, expresó Moos, quien enfatizó la necesidad de trabajar con lealtad y transparencia en todos los niveles del gobierno.

Sol Ormaechea, quien forma parte de la estructura de La Libertad Avanza, compartió su experiencia y la importancia de llevar el mensaje de cambio a las localidades. “El verdadero cambio debe venir de adentro hacia afuera. Como concejales, somos los primeros en contacto con los vecinos, y nuestro trabajo es clave para implementar este cambio”, afirmó Ormaechea, quien también destacó la profesionalización de la política como un eje fundamental para la gestión pública.

Por su parte, Vanesa Paladino, quien asumirá el 10 de diciembre su banca en el Consejo Deliberante de Nueve de Julio, destacó la relevancia de la formación continua y el aprendizaje constante. “No ingresamos con el conocimiento pleno, pero tenemos la oportunidad de aprender y capacitarnos para cumplir con nuestra responsabilidad. La profesionalización de la función pública es una necesidad”, comentó Paladino, quien se mostró comprometida con trabajar con responsabilidad y transparencia en su nuevo rol.

Durante el seminario, los tres dirigentes coincidieron en que la reforma estructural en Argentina debe comenzar desde los municipios, donde los concejos deliberantes tienen un rol fundamental. Ormaechea remarcó la importancia de replicar el modelo de libertad, orden y cambio profundo que propone La Libertad Avanza en cada distrito, destacando la necesidad de aplicar políticas públicas que realmente respondan a las demandas de los ciudadanos.

El seminario también incluyó talleres prácticos sobre cómo legislar desde los diferentes espacios de poder, con el objetivo de fortalecer la eficiencia en la gestión pública. Los participantes coincidieron en que es crucial optimizar el uso de los recursos disponibles, especialmente en un contexto de crisis económica y falta de recursos, y subrayaron la importancia de la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Uno de los temas más discutidos fue la reforma tributaria integral, un asunto que La Libertad Avanza considera clave para la transformación de la estructura política y económica del país. En ese sentido, Paladino comentó que la reforma debe ser pensada para desarrollar los municipios y garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. “Los municipios son la base del desarrollo, y es allí donde se deben tomar las decisiones más relevantes”, sostuvo Paladino.

Además, se tocó el tema de la situación financiera de los municipios, haciendo hincapié en la necesidad de revisar el gasto público y optimizar la asignación de recursos. “Un municipio eficiente es aquel que sabe administrar sus recursos, hacer ajustes cuando es necesario y no caer en la burocracia que retrasa los proyectos”, explicó Moos.

En cuanto a la gestión de los recursos a nivel local, se mencionó la situación del municipio de Nueve de Julio, donde los concejales de La Libertad Avanza han propuesto implementar mejoras en el transporte público, pero están enfrentado obstáculos burocráticos. “El colectivo está listo para salir, pero no se está tomando la decisión política de avanzar. Eso demuestra la falta de agilidad y la necesidad de una gestión más eficiente”, resaltó Ormaechea.

El seminario también sirvió como espacio para reflexionar sobre el futuro de la política, en un contexto de transformación interna. Paladino hizo hincapié en que la política debe ser cada vez más participativa y responsable, con una clara separación entre lo político y lo administrativo. “Es fundamental que los concejos deliberantes trabajen con transparencia y eficiencia, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, afirmó.

Los tres dirigentes coincidieron en que el verdadero cambio comienza con el compromiso personal y la unidad interna. “A partir del 10 de diciembre, cuando asumamos nuestros roles, debemos seguir este camino de transformación, siempre con el mismo objetivo: hacer grande a Argentina”, concluyó Moos, dejando en claro que La Libertad Avanza sigue comprometida con la transformación profunda que el país necesita.