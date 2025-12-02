María Márquez: ‘El Servicio Local trabaja para garantizar los derechos de los niños, con el cierre de la Casa de Abrigo como desafío

En una entrevista reciente en Despertate Cadena Nueve Maxima 89.9 Vision Plus TV, María Márquez, Secretaria de Desarrollo Comunitario de 9 de Julio, compartió detalles sobre el rol fundamental del Servicio Local de Niñez en la restitución de derechos de niños y adolescentes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. En sus declaraciones, subrayó que la medida de abrigo es “la última instancia” en un proceso complejo y detallado que busca garantizar el bienestar y la integridad de los menores, siempre priorizando su permanencia dentro del núcleo familiar si es posible.

El rol del Servicio Local en la restitución de derechos

Según Márquez, el Servicio Local de Niñez aplica diversas estrategias para evitar el alejamiento de los niños de sus hogares, trabajando incansablemente en garantizar sus derechos en el seno familiar de origen. El objetivo es “restituir derechos, no separar familias”, y las medidas de abrigo solo se toman cuando todas las opciones previas, como el contacto con la familia ampliada o estrategias de intervención, han fracasado o resultan insuficientes. La decisión de intervenir y retirar a un niño de su hogar es supervisada por un equipo técnico del Servicio Zonal de Mercedes y el Juzgado de Familia correspondiente, que velan por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en defensa del interés superior del niño.

La importancia de la intervención judicial

El proceso de implementación de una medida de abrigo también involucra un juzgado de familia, que valida la necesidad de la intervención. “No es una decisión caprichosa de los profesionales del servicio local”, explicó Márquez, sino que se trata de un trabajo conjunto en el que se cargan informes y se realiza un seguimiento de las intervenciones, con un plan estratégico de restitución de derechos, conocido como PER, que busca revertir la situación y asegurar el bienestar del menor.

¿Por qué la Casa de Abrigo dejará de operar?

Una de las decisiones más comentadas en la región es el cierre temporal de la Casa de Abrigo en Nueve de Julio. La funcionaria explicó que la medida responde a una emergencia económica que ha afectado las finanzas municipales. La casa de abrigo tiene costos elevados, y el Municipio no puede sostener su funcionamiento debido a los altos gastos que implica la atención y el cuidado de los menores alojados en ella. Sin embargo, se encuentran en conversaciones con el Gobierno Provincial para generar alternativas, sin dejar de garantizar los derechos de los niños y niñas de la comunidad. En el futuro próximo, se planea un convenio con la provincia que permita acceder a programas de apoyo sin necesidad de mantener la Casa de Abrigo, aunque el trabajo en terreno, con familias y niños, continuará siendo una prioridad.

Alternativas y apoyo comunitario

María Márquez también destacó que, en lugar de depender únicamente de un espacio institucional, se impulsarán alternativas en el ámbito familiar o comunitario, como se hacía en años anteriores. De esta forma, los menores podrán continuar siendo acompañados de manera adecuada, con el apoyo de las escuelas, centros de salud, y otras instituciones de la comunidad. Además, aclaró que la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 13.298 están pensadas para que los niños vivan en entornos familiares siempre que sea posible, y se evite su institucionalización.

La importancia de la capacitación y el trabajo en equipo

La funcionaria también recalcó el trabajo en equipo del Servicio Local y la importancia de la capacitación constante de los profesionales que intervienen. “No estamos solos en este trabajo”, aseguró, haciendo hincapié en la colaboración continua con equipos judiciales, el Servicio Zonal y otras entidades locales. En este sentido, invitó a la comunidad a acercarse a la Secretaría de Desarrollo Comunitario para despejar dudas y entender mejor el procedimiento detrás de cada acción.

Una mirada comprensiva sobre las familias afectadas

Respecto a las familias que, en algunas ocasiones, se sienten afectadas o incluso manifiestan que les “robaron a sus hijos”, Márquez señaló que esta es una situación emocionalmente difícil de manejar. Sin embargo, destacó que “no es que se les quita a los niños de manera arbitraria”, sino que es el resultado de un proceso legal y una intervención profesional basada en la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar del menor. Además, aclaró que las familias son acompañadas psicológicamente durante todo el proceso y se les ofrece la posibilidad de acceder a tratamientos para apoyar tanto a los padres como a los hijos.

Conclusión: una mirada hacia el futuro

Márquez finalizó la entrevista agradeciendo el espacio para poder comunicar de manera clara cómo se lleva a cabo el trabajo en el Servicio Local y las medidas que se están tomando para continuar garantizando los derechos de los niños y adolescentes de la región. “El trabajo es arduo, pero siempre vamos a priorizar el interés superior de los niños”, concluyó, reafirmando que, a pesar de las dificultades económicas, el compromiso con la protección infantil se mantendrá firme.

Acompañamiento del Servicio Local

La Secretaria invitó a la comunidad a acercarse a la Secretaría de Desarrollo Comunitario para cualquier consulta o duda. “Las puertas están abiertas para evacuar todas las inquietudes. Queremos que todos conozcan cómo trabajamos, cómo lo hacemos, y qué tenemos detrás de cada acción”.

Este resumen refleja la importancia del trabajo colectivo y coordinado entre diversas instituciones en la protección de los derechos de los niños y adolescentes, un tema de interés público y trascendencia para la comunidad de Nueve de Julio.