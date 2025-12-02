martes, diciembre 2, 2025
28.9 C
Nueve de Julio
General

La Comuna continúa con el Plan Integral de bacheo en conjunto con la CEyS

Los trabajos realizados en las últimas semanas incluyen reparaciones de pavimento en importantes avenidas y calles de laciudad

0
En las últimas semanas, continúa ejecutándose el Plan Integral de Bacheo, una iniciativa conjunta entre la Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” y el Municipio de Nueve de Julio. El objetivo de este plan es reparar y mejorar las condiciones del pavimento en diversas arterias de la ciudad, atendiendo a las necesidades de las zonas más afectadas por el paso del tiempo y el tráfico vehicular.

Recientemente, se realizaron trabajos en varios puntos estratégicos, con importantes avances en las reparaciones de las principales avenidas y calles de la ciudad. A continuación, se detallan las intervenciones más destacadas:

  • Av. Álvarez y Poratti: 9,0 m²

  • Av. Álvarez y Av. Garmendia: 48,3 m²

  • Lagos y Av. Garmendia: 112,4 m²

  • Edison y Av. Eva Perón (sobre Edison)

  • Rioja y Robbio: 1,4 m²

  • Av. Compaire y Av. 25 de Mayo: 6,5 m²

  • Av. Tomás Cosentino y Av. Urquiza: superficie pendiente

  • Av. Urquiza y Corrientes: 41,5 m²

  • Av. Álvarez y Sarmiento: 83,30 m²

Estos trabajos son parte de un cronograma de intervenciones que se lleva adelante de manera progresiva, cubriendo diversas áreas de la ciudad. La prioridad está en las avenidas y cruces más transitados, los cuales requieren reparaciones urgentes para evitar posibles accidentes y mejorar la circulación de vehículos y peatones.

El plan de bacheo está diseñado para ejecutarse en diferentes etapas, asegurando que cada intervención se realice con la mayor eficiencia posible. La colaboración entre la CEyS y el Municipio permite una mayor coordinación y un uso más eficiente de los recursos, lo que contribuye a acelerar el proceso de reparación.

En cuanto al cronograma de obras, se prevé que en los próximos días se continúen con los trabajos en otras calles y avenidas de la ciudad, con el objetivo de completar la primera fase del plan a finales de este mes.

A través de esta acción, se busca garantizar la seguridad y comodidad de todos los vecinos y mejorar la infraestructura vial de Nueve de Julio de forma integral.

