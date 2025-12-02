Kicillof y Rodríguez entregaron el Certificado Nº 20.000 de Manipulación de Alimentos para el Servicio Alimentario Escolar

- Advertisement -

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, entregaron este martes el certificado número 20.000 de manipulación de alimentos en el marco del Servicio Alimentario Escolar (SAE). El acto se desarrolló en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial, donde se celebró la entrega simbólica del carnet a Marina Noelia Cabral, auxiliar de cocina de la Escuela Primaria Nº 15 de Berisso.

La entrega del carnet se enmarcó dentro de la presentación del Recetario Bonaerense del SAE, una nueva herramienta diseñada para mejorar la calidad nutricional de las raciones que reciben los estudiantes de la provincia. Este recetario incluye recetas adaptadas a las necesidades de cada etapa educativa, con énfasis en las técnicas de cocción saludables y recomendaciones de higiene y seguridad alimentaria.

En su discurso, Kicillof agradeció y homenajeó a la comunidad educativa bonaerense, destacando el esfuerzo de los 400.000 docentes y 80.000 auxiliares que forman parte del sistema educativo de la provincia, al cual asisten más de cinco millones de estudiantes. “Además de la función pedagógica, nuestras escuelas cumplen una tarea social clave: alimentar a dos millones y medio de chicos y chicas cada día a través del SAE”, resaltó el gobernador.

Por su parte, Javier Rodríguez destacó la relevancia de las políticas públicas que garantizan una alimentación saludable, segura y accesible para los estudiantes. “La entrega del carnet Nº 20.000 es un paso más en nuestro compromiso con la calidad de los alimentos en las escuelas. Desde 2021, hemos emitido más de 531.000 carnets de manipulación de alimentos”, afirmó el ministro, subrayando la importancia de la capacitación de los equipos educativos y auxiliares de cocina en toda la provincia.

El Recetario Bonaerense se elabora con la colaboración de nutricionistas, auxiliares de cocina y especialistas en inocuidad alimentaria. La publicación es parte del programa MESA Bonaerense (Mejor Escuela, Salud y Alimentación Bonaerense), que alcanza a más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes de la provincia.

Con este esfuerzo, el gobierno provincial no solo apunta a garantizar la seguridad alimentaria en las escuelas, sino también a contribuir con el bienestar nutricional de la comunidad educativa en su conjunto.