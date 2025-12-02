Está abierta la inscripción para las Becas Municipales 2026

- Advertisement -

La Dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio informa que, entre el 1 y el 19 de diciembre, los estudiantes interesados podrán inscribirse para acceder a las Becas Municipales 2026. Estas becas están destinadas a estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario, tanto para quienes deseen obtener el beneficio por primera vez como para aquellos que necesiten renovar la beca.

Los interesados podrán retirar las planillas de inscripción y renovación en la sede de la Dirección de Educación, ubicada en calle Robbio 322, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 horas.

Es importante señalar que, para los residentes de las localidades del partido de Nueve de Julio, las planillas deben ser solicitadas a través de las trabajadoras sociales que asisten a cada localidad. De esta manera, cada solicitante recibirá el acompañamiento necesario para completar correctamente su trámite.

La Municipalidad recuerda que la fecha límite para la entrega de las planillas será el 19 de diciembre, y, pasada esta fecha, no se aceptarán más solicitudes bajo ninguna circunstancia. Se hace un llamado a la comunidad para que gestionen la documentación dentro del plazo establecido y eviten inconvenientes.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la oficina de la Dirección de Educación o comunicarse telefónicamente al número proporcionado en el sitio web oficial de la Municipalidad.