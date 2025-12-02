Día Mundial de la Alfabetización Informática: Reflexión sobre el acceso a la tecnología y la inclusión digital

- Advertisement -

Cada 2 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Alfabetización Informática, una fecha clave para reflexionar sobre la importancia del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en un mundo cada vez más interconectado. Esta jornada busca aumentar la conciencia sobre la necesidad de reducir la brecha digital, que sigue siendo una realidad para muchas personas, especialmente en países con menos recursos, así como para mujeres y niños que tienen menos acceso a la educación digital.

El Día Mundial de la Alfabetización Informática fue proclamado en 2001 por la empresa india NIIT, especializada en el desarrollo de habilidades tecnológicas. Según un estudio realizado por la empresa, los hombres predominaban en el uso de las computadoras, lo que evidenciaba la desigualdad de acceso a las herramientas informáticas. A raíz de esta conclusión, NIIT decidió emprender la causa de promover la alfabetización informática entre las mujeres y los niños para cerrar esta brecha digital y asegurar que todos tuvieran la oportunidad de adquirir las habilidades necesarias para desarrollarse en el mundo digital.

El Día Mundial de la Alfabetización Informática invita a todos a apoyar iniciativas que proporcionen educación en habilidades digitales a los sectores más necesitados, recordándonos que el acceso y la capacidad de utilizar la tecnología de manera efectiva son fundamentales para el crecimiento personal, académico y profesional.

Este día también hace hincapié en la importancia de la alfabetización informática para enfrentar los desafíos del futuro, ya que las habilidades digitales se han convertido en una herramienta esencial en la vida cotidiana, en el trabajo y en la participación social.

El Día Mundial de la Alfabetización Informática sigue siendo un recordatorio de que la tecnología no debe ser un privilegio de unos pocos, sino una herramienta accesible para todo