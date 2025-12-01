Whatsapp 2317 58 1111: Línea de Atención para reclamos vecinales

A partir de ahora, los vecinos de Nueve de Julio cuentan con una nueva herramienta para gestionar sus reclamos y consultas de manera más ágil y directa. Con un horario de atención de lunes a viernes de 8 a 12 horas, el número 2317-581111 estará disponible exclusivamente por WhatsApp para recibir y resolver inconvenientes vinculados a la recolección de residuos, espacios verdes, obras públicas, urbanismo, tránsito y salud.

Este nuevo servicio tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la atención y fortalecer la comunicación entre el municipio y la ciudadanía. Los residentes podrán reportar problemas cotidianos de forma sencilla, sin necesidad de desplazarse, logrando así una respuesta más rápida y efectiva a sus necesidades.

Con esta iniciativa, se busca facilitar el acceso de los vecinos a los servicios municipales, optimizando tiempos de respuesta y asegurando una mayor satisfacción en la resolución de los reclamos.