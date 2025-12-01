Verano: En unos 30 distritos bonaerenses se espera una fuerte ola de calor

El calor intenso comenzará a sentirse con fuerza en la provincia de Buenos Aires a partir de diciembre y se extenderá hasta febrero. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que gran parte del país experimentará temperaturas más altas de lo normal durante los próximos meses, lo que afectará especialmente a los distritos del norte y sur de la provincia de Buenos Aires, limítrofes con La Pampa.

A lo largo del verano, se espera que más de 30 municipios, especialmente los ubicados en el interior de la provincia, enfrenten jornadas con temperaturas muy elevadas y escasas precipitaciones. Los municipios más afectados por esta ola de calor serán General Villegas, Florentino Ameghino, Gral. Pinto, Leandro N. Alem, Lincoln, Tejedor, Rivadavia, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Hipólito Yrigoyen, Bolívar, Daireaux, Tres Lomas, Salliqueló, Alsina, Guaminí, La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Pringles, Dorrego, Monte Hermoso, Bahía Blanca, Rosales, Villarino, Patagones, Tres Arroyos, San Cayetano y Necochea, entre otros.

El resto de la provincia, incluidas localidades costeras como Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar, también experimentará temperaturas superiores a las habituales, con un 45% de probabilidad de que los valores térmicos sean más altos de lo esperado para la temporada. Sin embargo, las costas bonaerenses se mantendrán dentro de un escenario de lluvias normales, con precipitaciones que rondarán los 100 milímetros mensuales, tal como es habitual para la época.

En cuanto a la ola de calor, el SMN insta a la población a tomar precauciones especiales, especialmente a los grupos de riesgo, como niños y adultos mayores. Entre las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación se encuentran la hidratación constante, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, y no realizar actividades físicas intensas en las horas de mayor calor. Además, se hace un llamado a consultar con un profesional médico si se presentan síntomas de golpes de calor, como fiebre superior a los 39°C, mareos, sudoración excesiva, o piel seca.

La ola de calor será uno de los fenómenos meteorológicos que marcará la temporada estival en la región, sumándose a una serie de eventos climáticos extremos que, en los últimos años, han generado preocupación sobre el cambio climático y sus efectos en la vida cotidiana.