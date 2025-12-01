lunes, diciembre 1, 2025
Los precios aumentaron más del 3% en noviembre

Las consultoras que se anticipan al Indec registraron una marcada continuidad de la tendencia al alza. Alimentos, a la cabeza.

Los precios minoristas volvieron a subir en noviembre prolongando el ritmo de aceleración que se registró en octubre, según informes de consultoras privadas que se anticipan a la publicación del Indec.

La consultora LCG reportó un aumento de la inflación en las últimas cuatro semanas del 3,3%, después de dos aumentos superiores al 1,5% en la segunda y en la tercera semana y de una cuarta semana sin variación.

Las carnes fueron el alimento que más subió con un 1,8% en el mes, compensado por una caída del rubro Lácteos, que cayó -3,2%.

La consultora Analytica proyectó un aumento mensual de los precios en general del 2,3% en el onceavo mes del año.

Los precios de los alimentos y las bebidas en el Gran Buenos Aires, es decir en CABA y municipios del conurbano bonaerense, aumentaron 2,9% promedio en las últimas cuatro semanas.

En ese período aumentaron notoriamente las frutas (8,6%), la carne (3,8%) y las aguas minerales, gaseosas y jugos (3,6%). El resto de los precios que mide la consultora en su relevamiento online subió por debajo del promedio y no hubo rubros con deflación.

La consultora PxQ proyectó una inflación mensual del 2,6%, tras una variación del 0,5% en la tercera semana del mes, el último dato que midió, traccionado por los aumentos de los precios de restaurantes y hoteles y del transporte.

Los alimentos y bebidas se encarecieron 0,3% en la tercera semana, con la carne como producto más inflacionario del período.

