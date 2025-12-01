La senadora Eugenia Gil destacó la necesidad de priorizar la obra del Nodo Bragado ante la Crisis Hídrica Regional

- Advertisement -

En una entrevista con Gustavo Tinetti para el programa “Despertate” por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus”, la Senadora Bonaerense Eugenia Gil reflexionó sobre el impacto de las inundaciones en el interior de la provincia y las medidas necesarias para solucionar la crisis hídrica que afecta a los distritos del interior, especialmente a Bragado, Nueve de Julio, Carlos Casares, Lincoln, Pehuajó y Gral. Viamonte, entre otros municipios cercanos.

El Nodo Bragado: Solución Estructural a una Crisis Permanente

Gil explicó que el Nodo Bragado es una pieza central para el ordenamiento de las aguas en la región. “El nodo es una obra vital para la provincia, cuyo objetivo es aliviar el problema de las inundaciones que cada vez se presentan con mayor frecuencia debido al cambio climático”, destacó la legisladora.

Si bien la obra es de carácter nacional, con el financiamiento proveniente del Fondo Hídrico, que aún necesita mayor afectación por parte del gobierno central, la senadora resaltó que los recursos para su ejecución deben ser gestionados a nivel provincial, como parte de un esfuerzo conjunto entre todos los niveles de gobierno.

Desafíos y necesidad de Consenso para el Endeudamiento que solicita Kicillof

Uno de los puntos más delicados en la discusión es el pedido de endeudamiento provincial para financiar no solo el Nodo Bragado, sino otros proyectos de infraestructura hídrica. Gil reconoció las diferencias internas dentro del oficialismo que dificultan la aprobación del endeudamiento, pero manifestó que está dispuesta a acompañar la propuesta por la relevancia que tiene la obra para la región.

“Hay desafíos políticos, pero la situación hídrica de la provincia es tal que no podemos seguir esperando. La obra debe avanzar, y para eso necesitamos los recursos”, señaló.

Una Política de Estado para el Futuro

En cuanto a la proyección de las obras y la necesidad de sostenibilidad a largo plazo, la senadora remarcó que el Nodo Bragado debe trascender los cambios políticos y convertirse en una política de Estado. En este sentido, hizo un llamado a los actores políticos y a la ciudadanía para que no se abandone la lucha por una solución definitiva al problema hídrico, independientemente de los vaivenes climáticos.

“Es fundamental que la obra del Nodo Bragado esté en la agenda pública más allá de las inundaciones, porque cuando no hay agua y las lluvias cesan, parece que todo se olvida, pero el problema sigue siendo el mismo”, subrayó Gil.

El Cambio Climático como Desafío Permanente

Gil también destacó que la crisis hídrica está directamente vinculada con el cambio climático, que ha alterado los patrones de lluvia y sequía. En este contexto, la senadora enfatizó la necesidad de planes de infraestructura más ambiciosos y coordinados entre las provincias y la Nación para enfrentar fenómenos climáticos extremos.

“Lo que se viene son más lluvias intensas y sequías prolongadas, por lo tanto, el Nodo Bragado es solo una de las tantas obras que necesitamos para adaptarnos a los cambios que ya estamos viviendo”, concluyó.

Con esta charla, la Senadora Eugenia Gil reafirmó la importancia de no dejar que los temas hídricos y las obras de infraestructura caigan en el olvido, instando a todos los sectores políticos y sociales a trabajar juntos para concretar soluciones efectivas para la región.