General

La CEyS programó un corte de energía en un sector de El Provincial

Será este martes 2 por tareas de mantenimiento del servicio en el horario de 07:30 a 12:00 hs

Este martes 2 de diciembre de 2025, se llevará a cabo un corte de energía programado en la zona urbana afectada por tareas de mantenimiento en el servicio eléctrico. El corte se realizará entre las 07:30 y las 12:00 hs, afectando a un sector de la localidad de El Provincial, que está delimitado en la imagen adjunta con líneas ROJAS.

Es importante destacar que, si las condiciones climáticas adversas impiden la realización de los trabajos de mantenimiento, el corte será postergado hasta nuevo aviso.

🔧 Tareas de mantenimiento
El corte está relacionado con trabajos técnicos necesarios para mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona. Por tal motivo, se recomienda a los vecinos de El Provincial y zonas aledañas tomar las precauciones necesarias.

#ceys9dejulio
#corteprogramado

