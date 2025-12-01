Dr. Jorge Rachid: “Las vacunas han salvado millones de vidas, no podemos retroceder”

- Advertisement -

En las últimas horas, se desató un debate en torno a la vacunación, con voces a favor y en contra. El tema se encuentra en el centro del debate público, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se continúa cumpliendo con el calendario de vacunación, tal como se ha hecho en otros distritos, incluyendo el de Nueve de Julio.

En este contexto, el Dr. Jorge Rachid, médico sanitarista reconocido y frecuente interlocutor en medios nacionales, expresó su preocupación por el retroceso en los índices de vacunación, señalando que la caída en las tasas de cobertura vacunal puede tener consecuencias graves para la salud pública. En su conversación con Gustavo Tinetti, conductor del ciclo Despertate por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus, Rachid recordó que, en el siglo XX, la vacunación fue crucial para salvar a la humanidad de pandemias como la gripe española, que mató entre 70 y 80 millones de personas.

“Hoy, con vacunas, hemos logrado salvar millones de vidas. La gripe española tuvo una mortalidad desmesurada. En comparación, la pandemia de COVID-19, con la vacunación masiva, tuvo una mortalidad mucho menor”, destacó Rachid.

La importancia histórica de las vacunas

El Dr. Rachid también hizo hincapié en el hecho de que las vacunas han sido claves para erradicar enfermedades devastadoras. Por ejemplo, la poliomielitis, que está prácticamente erradicada a nivel mundial gracias a campañas internacionales como las del Rotary Club. También mencionó enfermedades como la tos convulsa y el sarampión, que en el pasado reciente eran comunes y hoy, por el descenso en la vacunación, están volviendo a ser una amenaza.

Rachid subrayó que, a pesar de los avances, actualmente se están registrando casos de tos convulsa y sarampión, enfermedades que antes se consideraban controladas. “Hemos tenido varios casos de muertes por coqueluche en menores de 2 años. El sarampión, altamente contagioso, está regresando y eso es una señal de alerta”, comentó el médico.

La “barrera de inmunidad” y el riesgo de los antivacunas

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue el impacto de los movimientos antivacunas, que, según Rachid, están poniendo en peligro los avances logrados en materia de salud pública. “Los antivacunas no entienden que se benefician de la inmunidad colectiva. Si el resto no se vacunara, estaríamos viendo un panorama mucho peor”, afirmó el doctor.

Además, destacó que en Argentina, la campaña de vacunación contra el COVID-19, con más del 90% de la población vacunada, fue un logro impresionante que permitió contener la propagación del virus. Sin embargo, advirtió que el rechazo a la vacunación está debilitando ese logro y poniendo en riesgo la salud de todos.

El sistema de salud y la desinformación

Rachid también señaló que los movimientos antivacunas se alimentan de intereses económicos, especialmente de la industria farmacéutica, que a menudo prefiere mantener a las personas enfermas y crónicas, ya que de esa manera se asegura una fuente continua de ganancias.

En este sentido, mencionó que la provincia de Buenos Aires ha realizado esfuerzos importantes para garantizar la salud de su población, como la compra de 400,000 dosis de vacuna contra el dengue, mientras que el gobierno nacional adquirió solo 100,000 para todo el país, lo que refleja una descoordinación preocupante en la gestión de la salud pública.

Un recordatorio histórico: San Martín y Belgrano vacunaron a los ejércitos

El Dr. Rachid cerró su intervención recordando que la historia de la vacunación en Argentina está estrechamente vinculada a la independencia, con figuras como San Martín y Belgrano, quienes vacunaron a los ejércitos libertadores contra la viruela. “La vacuna existe desde hace más de 200 años, y en ese entonces, la decisión de vacunar fue fundamental para proteger a la población y asegurar el futuro del país”, concluyó.

En un panorama preocupante, el Dr. Rachid hizo un llamado a la conciencia colectiva: “Las vacunas salvan vidas. No podemos permitir que la desinformación nos haga retroceder”.