Homenaje a Alicia Elcira Sánchez de Tinetti: “Huellas que siguen sonando”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 13 invita a todos a un emotivo homenaje en honor a Alicia Elcira Sánchez de Tinetti, quien dejó una huella imborrable en la institución y en todos aquellos que compartieron su pasión por la música y su dedicación como educadora.

Este reconocimiento, denominado “Huellas que siguen sonando”, se llevará a cabo en el marco del Día de la Música, el miercoles 26 a la hora 15, y busca rendir tributo al legado que la Señora Chita dejó tanto en la escuela como en la comunidad educativa. A través de este encuentro, se celebrará su amor por la música, su capacidad de inspirar a generaciones y su incansable trabajo por la enseñanza.

Julieta Romero, directora de la escuela N° 13 ‘Gabriela Mistral’ de Facundo Quiroga, expresó en su carta de invitación: “Será un encuentro profundamente significativo en el que celebraremos su legado, su amor por la música y su ejemplo como educadora. Nos gustaría contar con su presencia y la de sus familiares en este momento tan especial”.

El homenaje promete ser un acto lleno de emoción y recuerdos, en el que no solo se rendirá homenaje a la memoria de Alicia Sánchez de Tinetti, sino también a la trascendencia de su influencia como docente y referente cultural. La invitación se extiende a todos los familiares, amigos y exalumnos de la querida docente, quienes sin duda podrán compartir una jornada de gratitud y celebración.

Agradecemos de antemano el acompañamiento de todos en este homenaje, el cual marcará un momento de reflexión y de unión en torno a la importancia de la música como medio para conectar a las personas y dejar una marca perdurable en el tiempo.

Se espera contar con una amplia participación de la comunidad educativa en este sentido acto de homenaje que se celebrará el miércoles 26 a las 15hs.