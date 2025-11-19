María Cuesta anticipa la llegada del Ballet Folklórico Nacional a Carlos Casares: ‘Es un evento único para la región’

- Advertisement -

Este 22 de noviembre, Día de la Música, Carlos Casares será el epicentro de un evento cultural único para la región: el Ballet Folklórico Nacional se presentará por primera vez en la localidad, en el marco de la agenda cultural organizada por la Sociedad Israelita de Carlos Casares.

A partir de las 20 horas de este sabado, la Plaza San Martín se convertirá en un gran escenario al aire libre para disfrutar de un espectáculo que reunirá a 45 artistas de primer nivel, quienes presentarán el show “Nuestras Raíces”, que recorre los más representativos ritmos y danzas del folklore argentino.

Un despliegue cultural para toda la región

María Cuesta, parte del equipo organizador, destacó la importancia de este evento tanto para la localidad como para toda la región. “Es la primera vez que el Ballet Folklórico Nacional llega a nuestra ciudad, y es un verdadero hito cultural. No solo para Carlos Casares, sino para toda la zona, ya que es una oportunidad única para disfrutar de este espectáculo de jerarquía”, afirmó en diálogo con Cadena Nueve y Máxima 89.9.

La presentación, que se llevará a cabo en la Plaza San Martín, será gratuita y está abierta a todo el público. Se espera una gran concurrencia, ya que el Ballet Folklórico Nacional, fundado por la célebre Norma Viola y con el legado de figuras como “El Chúcaro”, tiene una trayectoria internacional que lo ha llevado a escenarios de todo el mundo. “Es una oportunidad invaluable para vivir la danza folclórica argentina en su máxima expresión”, agregó Cuesta.

El evento ha sido posible gracias a la colaboración entre la Sociedad Israelita de Carlos Casares, la Dirección Nacional de Elencos Estables y la Municipalidad de Carlos Casares. Además, se contará con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura del municipio, que ha facilitado los recursos necesarios para garantizar la calidad del espectáculo.

El espectáculo contará con una duración estimada de una hora y media, y se espera que finalice alrededor de las 10:30 o 11 de la noche. Con 45 artistas en escena, el despliegue incluirá una compleja escenografía, trajes tradicionales y una representación fiel de las danzas argentinas que han recorrido el mundo.

Compromiso cultural de la Sociedad Israelita de Carlos Casares

La Sociedad Israelita de Carlos Casares, que desde hace dos años ha puesto en marcha una ambiciosa agenda cultural, continúa promoviendo eventos de alta calidad artística para la comunidad. Desde conciertos de guitarras del mundo, hasta presentaciones de tango y ópera, la institución busca acercar a los vecinos de la ciudad y la región a diferentes expresiones culturales.

Este evento, que se enmarca dentro de esa agenda, es un claro reflejo del compromiso cultural de la Sociedad Israelita con el desarrollo y la difusión de las artes en la comunidad. “Queremos seguir promoviendo la cultura y el arte en Carlos Casares y la región. Este tipo de eventos enriquecen la vida cultural de todos”, concluyó Cuesta.

Para más información y consultas:

Los interesados en obtener más detalles sobre el evento pueden visitar la página web de la Sociedad Israelita de Carlos Casares: www.si-mccc.org, o comunicarse a través de WhatsApp al +54 9 11 1234 5678 para recibir novedades y actualizaciones sobre la agenda cultural.

No te pierdas este evento único en la Plaza San Martín de Carlos Casares. ¡Te esperamos este sábado 22 de noviembre a las 20 horas!

