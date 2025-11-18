El Ballet Folklórico Nacional llega por primera vez a Carlos Casares

- Advertisement -

La Sociedad Israelita Carlos Casares (SICC) se complace en anunciar que el Ballet Folklórico Nacional (BFN), una de las compañías de danza más prestigiosas de Argentina, se presentará en esa ciudad en una función especial para todo público. Este espectáculo único será una excelente oportunidad para los amantes de la danza y la cultura argentina, que podrán disfrutar de una noche llena de tradición y arte.

El encuentro cultural tendrá lugar el sábado 22 de noviembre, a partir de las 20:00 hs, en la Plaza San Martín, un espacio que se llenará de color y ritmo con la presentación de 45 bailarines en escena. La entrada es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa, lo que permite que toda la comunidad pueda disfrutar de este evento sin barreras.

El Ballet Folklórico Nacional, creado en 1986 por la Ley nacional n.º 23.329, es una de las compañías más importantes del país en lo que respecta a la danza folklórica. Desde su primera actuación en el Teatro Colón de Buenos Aires en 1990, bajo la dirección de Santiago Ayala y Norma Viola, el BFN ha recorrido los más prestigiosos escenarios, tanto del país como en el extranjero. Entre sus obras más emblemáticas se destacan “Aquí me pongo a cantar…” (inspirada en El Gaucho Martín Fierro de José Hernández), “Juan Moreira” (basada en el relato de Eduardo Gutiérrez) y la Misa Criolla, de Ariel Ramírez.

A lo largo de su historia, el Ballet Folklórico Nacional ha llevado la cultura argentina a escenarios internacionales, con presentaciones en festivales en países como México, España, Francia, Japón, Colombia, Brasil, entre otros.

En 2019, fue reconocido por la Fundación Konex con el Diploma al Mérito, como una de las cinco mejores compañías de danza de la última década.

Este espectáculo es, sin duda, una oportunidad única para los habitantes de Carlos Casares y la región de celebrar el Día de la Música con una propuesta artística de gran nivel.