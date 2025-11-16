Monseñor Ariel Torrado Mosconi: “Puede haber una casa muy lujosa, pero si no hay amor, no llega a ser un hogar

- Advertisement -

En un emotivo acto que reunió a vecinos y autoridades locales, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, Obispo de la Diócesis de Nueve de Julio, bendijo las nuevas instalaciones y remodelaciones de la Casa de María, ubicada en Guanaco, localidad del distrito de Pehuajó, un centro de retiro y espiritualidad que tras una serie de ampliaciones y mejoras, renueva su misión de acompañar al pueblo en su camino de fe y crecimiento espiritual.

Previamente, la ceremonia había comenzado con una Santa Misa de Acción de Gracias, presidida por Monseñor Torrado Mosconi y acompañado por el Padre Daniel Camagna.

Luego, al bendecir las obras, el obispo enfatizó la importancia del amor y la espiritualidad como los pilares fundamentales de este nuevo hogar para todos los que lo visitan. “Puede haber una casa muy lujosa, pero si no hay amor, no llega a ser un hogar. Este es el lugar donde, más allá de las comodidades, lo esencial es el encuentro con Dios y el amor fraterno”, expresó el Obispo.

La Casa de María, ubicada en la tranquila localidad de Guanaco, se ha transformado en un espacio acogedor y lleno de espiritualidad, ideal para retiros y encuentros que buscan fortalecer la fe. Durante la bendición, Monseñor Torrado Mosconi pidió al Señor protección y cuidado para todos los que entren y salgan de este centro, recitando también oraciones tradicionales como el Padre Nuestro y el Ave María, encomendando la casa a la Virgen María y a San Bernardo, patrono de la localidad.

En un gesto cargado de agradecimiento, Pedro, miembro de la familia que originó este proyecto, destacó el esfuerzo comunitario y la ayuda recibida para la rehabilitación de la Casa de María. “Mi bisabuelo eligió este lugar como un centro de apoyo espiritual para el pueblo de Guanaco, y hoy, continuando con ese legado, buscamos que este lugar siga siendo un refugio de fe y esperanza para todos”, expresó Pedro.

Con el respaldo de autoridades como el intendente de Pehuajó -presente -Pablo Zurro y representantes de la comunidad de Nueve de Julio, Pehuajó y Carlos Casares, entre otros lugares de la zona, la Casa de María se reabre con nuevas instalaciones que incluyen un restaurante y habitaciones para hospedaje, que estarán disponibles tanto para retiros espirituales como para eventos sociales como bodas y bautismos. Este nuevo impulso busca asegurar la sostenibilidad del centro, proporcionando recursos que permitan seguir ofreciendo sus servicios a quienes lo necesiten.

La jornada concluyó con un corte de cinta y un recorrido por las nuevas instalaciones, dejando en el aire una sensación de comunidad y esperanza renovada para todos los que forman parte de este proyecto que, desde sus inicios, ha sido un faro de espiritualidad y unión en la región.

Con esta nueva etapa, la Casa de María se afianza como un verdadero hogar de encuentro con lo divino y con el prójimo, en el corazón de Guanaco.