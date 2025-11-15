sábado, noviembre 15, 2025
32.2 C
Nueve de Julio
La Provincia reabre la Paritaria Salarial

Tras el pedido de ATE, La negociación será el martes en el Ministerio de Trabajo.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los gremios estatales a una nueva negociación paritaria, que comenzará el martes 18. Las organizaciones estaban luchando desde octubre por conseguir una audiencia para recomponer los salarios. El último acuerdo había sido en agosto.

Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a audiencia paritaria salarial, dijeron desde ATE al confirmar la apertura de una nueva instancia de negociación.

La reunión será en el edificio del Ministerio de Trabajo -en 7 entre 39 y 40, La Plata- este martes próximo a las 17.15.

La convocatoria, se extendió al resto de los gremios con representación entre los trabajadores de la Ley 10.430. En la reunión habrá dos representantes de cada gremio: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) y ATE.

El último acuerdo salarial se firmó en agosto e incluyó un aumento del 5% distribuido en septiembre y noviembre. Desde entonces, las organizaciones del sector sostienen que los sueldos quedaron por debajo de la suba inflacionaria.

