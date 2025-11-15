El IPS paga los haberes de Noviembre antes de fin de mes

- Advertisement -

El Instituto de Previsión Social (IPS) hizo saber que el pago de los haberes correspondientes al mes de noviembre para los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires comenzará el jueves 27 de noviembre. A continuación, se detalla el cronograma de pagos:

Jueves 27 de noviembre:

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Viernes 28 de noviembre:

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El IPS recordó a los beneficiarios que el vencimiento para el cobro por ventanilla será el 23 de diciembre de 2025.