General

Taller de Alimentación Saludable para Adultos Mayores: recorrida guiada por la Huerta de la Sociedad Rural

La Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a participar de un nuevo encuentro destinado a promover hábitos saludables. En esta ocasión, el taller incluirá una visita guiada por la huerta de la Sociedad Rural, con recomendaciones sobre cultivos y la incorporación de alimentos frescos a la dieta diaria.

La Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a participar de un nuevo taller dedicado a la promoción de hábitos de vida saludables. Este encuentro se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 10 horas, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Nueve de Julio.

La actividad será coordinada por la profesora Emilia Fage, del Instituto de Educación Secundaria Técnico Agrario (ISETA), y consistirá en una recorrida guiada por la huerta de la entidad rural. Durante la visita, los participantes tendrán la oportunidad de conocer distintas prácticas de cultivo, recomendaciones para el cuidado de las plantas y consejos prácticos para incorporar alimentos frescos y de estación a la dieta diaria, con el fin de promover una alimentación más saludable.

Este taller se enmarca dentro de las acciones que lleva adelante la Dirección de Adultos Mayores del municipio, en su compromiso por fortalecer el bienestar integral de las personas mayores. A través de diferentes propuestas, se busca fomentar espacios de participación, aprendizaje y encuentro para los adultos mayores de la comunidad.

La jornada será completamente gratuita y está abierta a todos los interesados, sin necesidad de inscripción previa. Se invita a los adultos mayores de Nueve de Julio a sumarse a esta iniciativa, que busca promover el cuidado de la salud a través de la alimentación consciente y el contacto directo con la naturaleza.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la Dirección de Adultos Mayores o consultar a través de los canales de comunicación del municipio.

Fecha: Martes 18 de noviembre, 10 horas
Lugar: Sociedad Rural de Nueve de Julio
Actividad: Taller de Alimentación Saludable con recorrida guiada por la huerta
Costo: Gratuito
Abierto a: Todos los interesados, sin inscripción previa.

