La semana próxima se debatirá en comisiones el Presupuesto de la Provincia

La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense se reunirá el próximo martes para dar inicio al tratamiento del paquete de leyes clave que Axel kicillof elevó para 2026 y que buscará aprobar, como pretende el gobernador, antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.
A diferencia de los proyectos, la ley de leyes obliga al Gobierno a reunir los dos tercios de los votos en ambos recintos: 31 manos en el Senado y 62 en Diputados. En la Cámara alta el oficialismo que reúne 21 senadores requiere de al menos diez manos más de las propias, mientras que en la baja de 25 voluntades.