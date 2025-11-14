La semana próxima se debatirá en comisiones el Presupuesto de la Provincia

- Advertisement -

La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense se reunirá el próximo martes para dar inicio al tratamiento del paquete de leyes clave que Axel kicillof elevó para 2026 y que buscará aprobar, como pretende el gobernador, antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

El temario incluye en los puntos 6, 7 y 8 la ley de Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de eudeudamiento provincial por hasta US$ 3.035 millones. Los tres proyectos constituyen el “paquete fiscal” que Kicillof busca sancionar antes de fin de año, momento de recambio de la Legislatura.

Si el debate en comisión fluye, el oficialismo buscará llevar al recinto los proyectos el miércoles 26 de noviembre o a más tardar, una semana después, el 3 de diciembre. Con los tiempos justos, la gran batalla parece estar en encontrar un acuerdo en dentro del peronismo, ya que muchos intendentes (y legisladores) que responden al kirchnerismo piden incluir un fondo fijo para sus municipios y no atado al endeudamiento que proyecta la Provincia.

Pero desde los bloques opositores anticiparon que pondrán condiciones para negociar la aprobación. Entre los reclamos, además de la revisión del fondo de inversión municipal, aparecen modificaciones en las escalas de Ingresos Brutos, ajustes al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, y hay dudas sobre el pedido de endeudamiento.