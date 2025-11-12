Quebró la historica lactea La Suipachense

- Advertisement -

La emblematica marca láctea La Suipachense fue declarada en quiebra por el Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes, que dispuso la liquidación completa de Lácteos Conosur S.A., titular de la marca. La empresa, que llegó a ser un emblema productivo de la cuenca bonaerense, acumulaba más de 1.000 cheques rechazados por $8.500 millones, salarios impagos, deudas con tamberos y actividad totalmente paralizada desde hacía meses.

La resolución judicial, firmada el 8 de noviembre, ordena la clausura del establecimiento de Suipacha, la entrega de bienes a la sindicatura, la inhabilitación definitiva de sus directivos y la prohibición de salida del país para el presidente de la firma, Jorge Luis Borges León. En el mismo fallo se instruyó a ARCA y al Banco Central a informar sobre los bienes, cuentas y movimientos financieros de la compañía.

En el expediente se detalla que La Suipachense incumplió el acuerdo preventivo homologado y “carece de toda generación de ingresos”, situación que derivó en la apertura directa de la quiebra. Durante su época de mayor expansión, la planta llegó a procesar 250.000 litros diarios de leche, pero ese volumen se redujo drásticamente hasta desaparecer.

El Banco Central registró más de 1.000 cheques rechazados por $8.500 millones, una cifra récord para el sector, mientras que ATILRA denunció salarios adeudados, despidos y pérdida total de proveedores. De los 140 trabajadores que dependían directamente de la empresa, ninguno conserva hoy tareas ni ingresos. En paralelo, los 180 tamberos que abastecían la planta interrumpieron los envíos por falta de pago.