Provincia declaró la Emergencia y/o Desastre Agropecuario en Lincoln por las inundaciones

A través del Decreto N°2780/25, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires oficializó la declaración de “Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundación” para distintas circunscripciones del partido de Lincoln. La medida responde a los daños provocados por las intensas precipitaciones registradas durante los últimos meses y estará vigente desde el 1° de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.

La solicitud había sido presentada a fines de septiembre por el Departamento Ejecutivo de Lincoln, mediante la Secretaría de Producción, en el marco de un pedido conjunto con la comisión local de emergencia. “La declaración era una necesidad urgente para muchos productores que se encuentran en una situación crítica debido al exceso de lluvias y al anegamiento de los campos”, destacaron desde el área de Producción.

El decreto provincial incluye al distrito de Lincoln entre los ocho municipios bonaerenses alcanzados por la medida, abarcando las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV y XV.

Para acceder a los beneficios correspondientes, los productores deberán inscribirse en la plataforma “MI MDA” (https://mi.mda.gba.gob.ar/login), completar el formulario de declaración y presentar la documentación requerida. Posteriormente, la Secretaría de Producción evaluará cada caso y elevará las solicitudes al Ministerio de Desarrollo Agrario, que notificará la resolución a través del usuario del sistema.

Quienes necesiten asistencia o más información pueden comunicarse al (02355) 439000 interno 303 o escribir a [email protected].