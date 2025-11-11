Nación y provincias fijan un mínimo de 190 días de clases en 2026 y controlarán las horas efectivas en las escuelas

- Advertisement -

El Gobierno nacional confirmó, tras un acuerdo con las 24 jurisdicciones educativas del país, que el ciclo lectivo 2026 tendrá un piso de 190 días de clases, al tiempo que anunció un mayor control sobre las horas efectivas que los estudiantes pasan en las aulas.

La decisión fue adoptada durante la asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), encabezada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, en representación del Ministerio de Capital Humano. Allí se estableció que todas las jurisdicciones deberán garantizar 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas en secundaria, según lo dispuesto en la resolución 484/24.

“Se reafirmó la planificación de calendarios escolares con 190 días de clase para el próximo ciclo lectivo y el cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en secundaria”, informó la cartera nacional en un comunicado.

El ministerio detalló que solo se considerarán días de clase efectivos aquellos en los que se cumpla un mínimo de cuatro horas reloj de actividades pedagógicas con los estudiantes presentes. En caso de no alcanzarse el piso establecido, las jurisdicciones deberán implementar medidas de recuperación para garantizar las horas previstas.

En el nivel inicial, el mínimo será de 570 horas reloj, mientras que en el nivel secundario el estándar se fijó en 900 horas, equivalentes a 190 días de clases completas. Según explicaron desde Capital Humano, la medición por horas “permitirá un monitoreo más preciso del tiempo de clases” y una comparación “con estándares internacionales”.

La resolución también dispone que la Secretaría del Consejo Federal de Educación publique, a partir de diciembre de 2025, los calendarios escolares 2026 informados por cada provincia, asegurando la transparencia en la planificación y el seguimiento.

Cuándo terminan las clases en cada provincia

De acuerdo con la Secretaría de Educación, el calendario escolar 2025 prevé que el cierre de clases se producirá entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo de cada jurisdicción.

Las primeras provincias en finalizar serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, el viernes 12 de diciembre, mientras que la mayoría culminará el 19. En tanto, otras, como la provincia de Buenos Aires, extenderán el ciclo lectivo hasta el 22 de diciembre.

Cada jurisdicción adapta el calendario a sus particularidades climáticas, administrativas y pedagógicas, aunque todas coinciden en que diciembre será el mes de finalización del ciclo lectivo.