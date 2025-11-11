Municipios y funcionarios coordinaron acciones y recursos frente a la emergencia hídrica

Luego de la visita a nuestra ciudad de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien junto a autoridades nacionales realizó importantes anuncios para atender la emergencia hídrica que afecta a nuestro distrito y otros de la región, en la jornada de este lunes 10 se concretaron dos nuevas reuniones de autoridades para coordinar las tareas a seguir.

En el primer encuentro, presidido por la intendente municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, se dio continuidad a la mesa de trabajo conformada por el municipio, la Sociedad Rural local, la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, el Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de Julio, la Autoridad del Agua, la Subsecretaría de Hidráulica de la Provincia, el Ministerio de Desarrollo Agrario, Vialidad Nacional y Vialidad Provincial.

El objetivo central fue analizar el estado actual de las inundaciones en el distrito y coordinar acciones concretas para mitigar los efectos del fenómeno.

En tanto, el segundo encuentro, del que participó nuevamente la jefa comunal junto al director de la Agencia Federal de Emergencias, contó con la presencia de autoridades de Hidráulica, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, Desarrollo Agrario, Defensa Civil de Nación y Provincia, además del intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, y representantes de los distritos de Lincoln, General Viamonte y Bragado.

Durante esta reunión se diagramaron las acciones prioritarias a realizar en los diferentes partidos afectados por el fenómeno hídrico, determinándose la división de tareas, la asignación de maquinaria y la coordinación interjurisdiccional, de acuerdo con los informes y el estado de situación de cada distrito.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de mantener un trabajo articulado y permanente entre los distintos niveles del Estado y las entidades del sector rural, para dar respuestas rápidas y efectivas ante la emergencia que atraviesa gran parte del noroeste bonaerense.