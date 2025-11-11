La carne vacuna sigue encareciéndose: los precios subieron 3,3% en octubre y acumulan un alza del 61,8% anual

- Advertisement -

En octubre de 2025, los precios en mostrador de los distintos cortes de carne bovina aumentaron en promedio 3,3% respecto de septiembre, según datos del monitoreo de precios del sector. En la comparación interanual, los cortes registraron un incremento de 61,8%, superando en 30,7 puntos porcentuales la suba general de precios de la economía (31,1%).

Desde noviembre de 2023, el precio promedio de la carne vacuna acumula un alza de 258,6%, también por encima de la inflación general del período (240,6%).

Entre las distintas categorías, los cortes intermedios fueron los que más aumentaron en octubre (+3,9%), seguidos por los cortes caros (+2,7%) y los económicos (+1,5%). Los mayores incrementos se registraron en asado (+8,2%), picada especial (+6,1%), matambre (+5,5%) y vacío (+5,3%).

En la comparación anual, los cortes más representativos del consumo interno también mostraron subas significativas: vacío (+73,7%), asado (+64,7%), bife angosto (+63,5%), cuadril (+65,9%), peceto (+66,5%) y lomo (+66,6%).

Consumo interno: leve mejora, pero sin recuperar niveles previos

De acuerdo con la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), el consumo per cápita de carne bovina promedió 49,5 kg por año a septiembre de 2025, una mejora del 4,4% frente al promedio de los 12 meses anteriores. Sin embargo, el nivel se mantiene 7,3% por debajo del registrado en el mismo período de 2023.

El informe destaca que la retracción del consumo interno está directamente relacionada con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Según el INDEC, los salarios del sector privado registrado recién recuperaron en agosto el nivel de noviembre de 2023, pero aún acumulan una caída real del 0,6% en lo que va de 2025. En el sector público, la pérdida de poder de compra alcanza el 13,2%. Esta evolución explica la menor capacidad de consumo de los hogares y la consecuente contracción de la demanda de carne vacuna.

Exportaciones: impacto por menor demanda china

Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de carne bovina cayeron 10,4% respecto del mismo período de 2024 y 1,9% frente a 2023. La CICCRA atribuye este retroceso principalmente a la menor demanda de China, aunque en los últimos meses comenzó a notarse cierta recuperación de los envíos.

Precio en hacienda: señales de una nueva fase de aumentos

En el mercado de hacienda, el precio del novillito subió 25,2% en el primer trimestre de 2025 (de $2.369 a $2.965 por kilo). Entre marzo y octubre, los incrementos se moderaron, con una suba acumulada de 13,8%. No obstante, en octubre el precio volvió a acelerarse (+4,4%) y en los primeros diez días de noviembre ya acumula un alza de 11,4%, anticipando nuevas presiones sobre los precios minoristas hacia fin de año.