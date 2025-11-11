La CAME y la ARCA debaten reformas fiscales para potenciar a las pymes

- Advertisement -

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recibió esta semana al director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, en el marco de su reunión de Consejo Directivo. Durante el encuentro, se abordó la necesidad de una reforma tributaria que fomente la formalidad, reduzca distorsiones y mejore la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El presidente de CAME, Ricardo Diab, destacó que “se necesita la baja o adecuación de impuestos con una nueva matriz impositiva más lógica, que haga más competitivas a las pequeñas y medianas empresas”. Por su parte, Pazo sostuvo que “están dadas las condiciones para ser un país que pueda competir en forma pareja con el resto de la región” y recordó que “la Argentina viene de una matriz de suba de impuestos de los últimos 30 años”. Además, señaló que “desde 2024 cayó 2,4 puntos la presión tributaria nacional sobre las pymes” y concluyó: “La competitividad tiene que venir por la baja de impuestos y la apertura de mercados”.

En relación con la reforma tributaria, CAME planteó la necesidad de un nuevo consenso fiscal y de un padrón único con reglas de contraprestación para las tasas municipales. La propuesta de la entidad apunta a incentivar la formalidad, reducir los costos de cumplimiento y mantener la sostenibilidad fiscal, al tiempo que busca un reequilibrio hacia impuestos más progresivos, favoreciendo la inversión, las exportaciones y el empleo formal.

Entre los puntos destacados del plan de CAME se incluyen la creación de un IVA provincial que sustituya y complemente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la generalización del IVA nacional con reducción de alícuotas y eliminación de exenciones ineficientes, y un nuevo esquema de Impuesto a las Ganancias para personas humanas y jurídicas. También se propone la implementación de una Cuenta Corriente Tributaria Nacional para facilitar la compensación de saldos a favor entre diferentes niveles de administración tributaria.

Finalmente, CAME sugirió desarrollar un sistema de transparencia financiera que permita al comerciante vender “por cuenta y orden” del agente financiero, simplificando los procesos de fiscalización y recaudación.

Del encuentro participaron también el subdirector general de Fiscalización de ARCA, Sergio Rufail; el subdirector general Institucional de la Agencia, Agustín Rojo; y el comité de presidencia de CAME.