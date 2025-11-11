Erica Moro: “La ayuda anunciada es insuficiente frente a la magnitud del daño”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Carlos Casares se encuentra atravesando una de las peores crisis hídricas de los últimos años. La presidenta de la Sociedad Rural de ese distrito, Erica Moro, advirtió que las consecuencias de la emergencia no afectan únicamente al sector agropecuario, sino que repercuten en toda la cadena comercial de la región. Lo señaló en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV al ser consultada sobre las inundaciones y la ayuda que llega del Gobierno Nacional

“Desde febrero venimos sufriendo precipitaciones intensas que dejaron grandes superficies anegadas. La situación es muy crítica y complicada, con impactos que se extenderán al próximo año si no se implementan medidas urgentes”, explicó Moro en diálogo con Gustavo Tinetti, conductor del ciclo.

La dirigente destacó la visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien anunció la entrega de maquinaria y fondos para atender la emergencia. “Estamos muy agradecidos de que la problemática haya sido visibilizada, pero aún esperamos la implementación de estas medidas. La ayuda anunciada es insuficiente frente a la magnitud del daño”, aseguró.

Moro subrayó que las obras previstas son de mediano y largo plazo, mientras que la región necesita soluciones inmediatas: reparación de caminos, provisión de maquinaria y fondos para afrontar los daños en la infraestructura rural. Según señaló, “la situación excede al nivel local y requiere coordinación entre los gobiernos nacional, provincial y municipal”.

En la reunión técnica realizada en 9 de Julio, representantes de cinco municipios afectados evaluaron la distribución de recursos y la logística de las obras, aunque Moro advirtió que los 1.900 millones de pesos anunciados por el gobierno, al dividirse entre 22 distritos, resultan insuficientes para cubrir las necesidades reales.

La titular de la Sociedad Rural de Carlos Casares remarcó que la crisis no solo perjudica al sector agrícola: “Cuando el campo deja de producir, toda la ciudad y la región sienten el impacto. Esto afecta la producción primaria, la industria, el comercio y la cadena de exportación”.

Moro concluyó señalando la importancia de articular un trabajo coordinado con autoridades y productores: “Nosotros aportamos experiencia y conocimiento del territorio, y necesitamos que estas acciones sean sostenibles para que situaciones como esta no se repitan”.