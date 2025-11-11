martes, noviembre 11, 2025
General

En Lincoln se hizo el sorteo de viviendas en el barrio “Eduardo D. Mango”

Se definieron los 38 aspirantes titulares y 38 suplentes

En Linoln se realizó el sorteo correspondiente al proceso de adjudicación de las 38 viviendas sociales que forman parte del barrio “Eduardo D. Mango”, un desarrollo urbanístico ejecutado en convenio con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires.

El acto se llevó a cabo en el Palacio Municipal, garantizando la participación y transparencia del proceso.

Contó con la intervención de las escribanas Lidia Rossi y Fernanda Frassone, quienes certificaron el sorteo y la conformación de dos listados: uno de titulares y otro de suplentes, ambos integrados por 38 familias.

A partir de este sorteo se abre la instancia del “Registro de oposición”, mediante la cual los aspirantes habilitados podrán acercarse al Palacio Municipal durante cinco días hábiles para realizar objeciones en caso de que consideren que alguno de los seleccionados no cumple con los requisitos establecidos.

Paralelamente, los listados serán verificados a través del Registro Único de Demanda Habitacional (RUDH), organismo encargado de contrastar los datos con el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires. Esta revisión tiene como objetivo garantizar que los beneficiarios cumplan con los criterios y no posean propiedades a su nombre.

Desde el Ejecutivo local destacaron que este sorteo representa “un paso más hacia la adjudicación definitiva de las viviendas gestionadas junto al Gobierno Provincial”, y subrayaron la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado para ampliar el acceso al hábitat y la vivienda.

En total, participaron 1.399 inscriptos habilitados que atravesaron el proceso de evaluación conforme a los requisitos establecidos por el Ministerio provincial. Una vez finalizadas las etapas de oposición y verificación, las familias adjudicatarias serán convocadas para definir la toma de posesión de las viviendas.

El barrio “Eduardo D. Mango” cuenta con 83 viviendas equipadas con los servicios de agua, luz y cloacas. Este conjunto habitacional está conformado por 20 viviendas del Plan Autoconstrucción (financiado con fondos municipales), 25 del plan Casa Propia (implementado junto a Cáritas Argentina) y 38 viviendas correspondientes al plan provincial sorteado en esta ocasión.

Aspirantes Titulares

  1. 0865 – Valentina Sánchez Davin

  2. 0148 – Laura Raquel Angiolini

  3. 1293 – Lucía Alejandra Salgueiro

  4. 1054 – Romina Soledad Moya

  5. 1258 – Nora Edith Ferreyra

  6. 0061 – Brenda Jacqueline Rodríguez

  7. 0940 – Rosa Florinda Meneghetti

  8. 0444 – Viviana Ethel Sarasa

  9. 0784 – Katia San Vitale

  10. 0247 – Agustina Montserrat Aguiar Becerra

  11. 0011 – Enzo Iván Benevent

  12. 0521 – Lorena Gabriela Ruiz

  13. 1078 – Maximiliano Rubén Ferreyros

  14. 0757 – Judit Estefanía Lagomarsino

  15. 0221 – Guadalupe Sofía Ledesma

  16. 0669 – Marisa Alejandra Lugones

  17. 0438 – Aylén Milagros Prieto

  18. 0773 – Toribio Alejandro Sosa

  19. 0510 – Marcos Jesús Elgue

  20. 0389 – Jennifer Noemí Paggio

  21. 0301 – Lucrecia Fernández

  22. 0975 – Jorgelina Beatriz Rodríguez

  23. 0398 – Agustina Antonella Marchesin

  24. 0675 – Karen Milagros Álvarez

  25. 0437 – Karen Sofía González

  26. 0616 – Sandra Andrea Felice

  27. 1219 – Guadalupe Chaperon

  28. 0605 – Andrea Luján Arán

  29. 0810 – Jonatan Emanuel Bonetti

  30. 0593 – Amalia Elizabeth Giménez

  31. 0530 – María de los Ángeles Álvarez

  32. 0778 – Cristina Viviana Teilleri

  33. 0772 – Braian Damián Vilches

  34. 0655 – Anahid Crespo

  35. 0304 – Solana Denis Lambertucci

  36. 0947 – Daniel Alejandro Carrizo

  37. 0481 – Karen Daiana Arroyo

  38. 0043 – Carla Yanina Di Nella

Aspirantes Suplentes

  1. 1364 – Alejandra Trinidad Olmos Parra

  2. 1374 – Carlos Damián Arroyo

  3. 1313 – Ayelén Tessicino

  4. 1225 – Cristian Damián Cepa

  5. 1166 – Mariana Gabriela Marquisio

  6. 0895 – Candela Ramos

  7. 0584 – Santiago Crespo

  8. 0632 – Pilar Agustina Zanni

  9. 1033 – Carla Soledad Pérez

  10. 0196 – María Florencia Cepeda

  11. 0484 – Macarena González

  12. 1316 – Talía Joana Lánaz

  13. 0216 – María Sol Andurell

  14. 0572 – Tiara Aylén Garis

  15. 0531 – Luciana Alejandra Massarotti

  16. 0517 – Rocío Celeste Salucho

  17. 0820 – Ángela Gabriela Reinoso

  18. 0964 – Mariela Alonso

  19. 1012 – Diego Gerónimo Morel

  20. 1152 – Juan Ignacio Alfonso

  21. 0488 – Malena Estévez

  22. 0886 – Mariana Yael Ramos

  23. 0556 – Mariela Haydee Galea

  24. 0563 – Facundo Daniel Casco

  25. 0798 – Noelia Soledad Viola

  26. 0887 – Nora Carina Crebay

  27. 0177 – María Belén Vargas

  28. 0532 – Maximiliano Enrique Moris

  29. 0065 – Mariela Alejandra Martínez

  30. 0755 – Luciana Noelia Bustos

  31. 0242 – Raúl Alberto Leguizamón

  32. 1385 – Omar Bernardo Revechini

  33. 0913 – Natalí Paola Potes

  34. 0116 – Antonella Fernández

  35. 0452 – Daniela Cristina Demattei

  36. 0929 – Ariel Leonardo Moya

  37. 0959 – Daniela Inés Gallione

  38. 1060 – Tomás Daniel Souto

