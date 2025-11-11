En Lincoln se hizo el sorteo de viviendas en el barrio “Eduardo D. Mango”

En Linoln se realizó el sorteo correspondiente al proceso de adjudicación de las 38 viviendas sociales que forman parte del barrio “Eduardo D. Mango”, un desarrollo urbanístico ejecutado en convenio con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires.

El acto se llevó a cabo en el Palacio Municipal, garantizando la participación y transparencia del proceso.

Contó con la intervención de las escribanas Lidia Rossi y Fernanda Frassone, quienes certificaron el sorteo y la conformación de dos listados: uno de titulares y otro de suplentes, ambos integrados por 38 familias.

A partir de este sorteo se abre la instancia del “Registro de oposición”, mediante la cual los aspirantes habilitados podrán acercarse al Palacio Municipal durante cinco días hábiles para realizar objeciones en caso de que consideren que alguno de los seleccionados no cumple con los requisitos establecidos.

Paralelamente, los listados serán verificados a través del Registro Único de Demanda Habitacional (RUDH), organismo encargado de contrastar los datos con el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires. Esta revisión tiene como objetivo garantizar que los beneficiarios cumplan con los criterios y no posean propiedades a su nombre.

Desde el Ejecutivo local destacaron que este sorteo representa “un paso más hacia la adjudicación definitiva de las viviendas gestionadas junto al Gobierno Provincial”, y subrayaron la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado para ampliar el acceso al hábitat y la vivienda.

En total, participaron 1.399 inscriptos habilitados que atravesaron el proceso de evaluación conforme a los requisitos establecidos por el Ministerio provincial. Una vez finalizadas las etapas de oposición y verificación, las familias adjudicatarias serán convocadas para definir la toma de posesión de las viviendas.

El barrio “Eduardo D. Mango” cuenta con 83 viviendas equipadas con los servicios de agua, luz y cloacas. Este conjunto habitacional está conformado por 20 viviendas del Plan Autoconstrucción (financiado con fondos municipales), 25 del plan Casa Propia (implementado junto a Cáritas Argentina) y 38 viviendas correspondientes al plan provincial sorteado en esta ocasión.

Aspirantes Titulares

0865 – Valentina Sánchez Davin 0148 – Laura Raquel Angiolini 1293 – Lucía Alejandra Salgueiro 1054 – Romina Soledad Moya 1258 – Nora Edith Ferreyra 0061 – Brenda Jacqueline Rodríguez 0940 – Rosa Florinda Meneghetti 0444 – Viviana Ethel Sarasa 0784 – Katia San Vitale 0247 – Agustina Montserrat Aguiar Becerra 0011 – Enzo Iván Benevent 0521 – Lorena Gabriela Ruiz 1078 – Maximiliano Rubén Ferreyros 0757 – Judit Estefanía Lagomarsino 0221 – Guadalupe Sofía Ledesma 0669 – Marisa Alejandra Lugones 0438 – Aylén Milagros Prieto 0773 – Toribio Alejandro Sosa 0510 – Marcos Jesús Elgue 0389 – Jennifer Noemí Paggio 0301 – Lucrecia Fernández 0975 – Jorgelina Beatriz Rodríguez 0398 – Agustina Antonella Marchesin 0675 – Karen Milagros Álvarez 0437 – Karen Sofía González 0616 – Sandra Andrea Felice 1219 – Guadalupe Chaperon 0605 – Andrea Luján Arán 0810 – Jonatan Emanuel Bonetti 0593 – Amalia Elizabeth Giménez 0530 – María de los Ángeles Álvarez 0778 – Cristina Viviana Teilleri 0772 – Braian Damián Vilches 0655 – Anahid Crespo 0304 – Solana Denis Lambertucci 0947 – Daniel Alejandro Carrizo 0481 – Karen Daiana Arroyo 0043 – Carla Yanina Di Nella

Aspirantes Suplentes