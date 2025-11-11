En Lincoln se hizo el sorteo de viviendas en el barrio “Eduardo D. Mango”

En Linoln se realizó el sorteo correspondiente al proceso de adjudicación de las 38 viviendas sociales que forman parte del barrio “Eduardo D. Mango”, un desarrollo urbanístico ejecutado en convenio con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires.
El acto se llevó a cabo en el Palacio Municipal, garantizando la participación y transparencia del proceso.
Contó con la intervención de las escribanas Lidia Rossi y Fernanda Frassone, quienes certificaron el sorteo y la conformación de dos listados: uno de titulares y otro de suplentes, ambos integrados por 38 familias.
A partir de este sorteo se abre la instancia del “Registro de oposición”, mediante la cual los aspirantes habilitados podrán acercarse al Palacio Municipal durante cinco días hábiles para realizar objeciones en caso de que consideren que alguno de los seleccionados no cumple con los requisitos establecidos.
Paralelamente, los listados serán verificados a través del Registro Único de Demanda Habitacional (RUDH), organismo encargado de contrastar los datos con el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires. Esta revisión tiene como objetivo garantizar que los beneficiarios cumplan con los criterios y no posean propiedades a su nombre.
Desde el Ejecutivo local destacaron que este sorteo representa “un paso más hacia la adjudicación definitiva de las viviendas gestionadas junto al Gobierno Provincial”, y subrayaron la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado para ampliar el acceso al hábitat y la vivienda.
En total, participaron 1.399 inscriptos habilitados que atravesaron el proceso de evaluación conforme a los requisitos establecidos por el Ministerio provincial. Una vez finalizadas las etapas de oposición y verificación, las familias adjudicatarias serán convocadas para definir la toma de posesión de las viviendas.
El barrio “Eduardo D. Mango” cuenta con 83 viviendas equipadas con los servicios de agua, luz y cloacas. Este conjunto habitacional está conformado por 20 viviendas del Plan Autoconstrucción (financiado con fondos municipales), 25 del plan Casa Propia (implementado junto a Cáritas Argentina) y 38 viviendas correspondientes al plan provincial sorteado en esta ocasión.
Aspirantes Titulares
0865 – Valentina Sánchez Davin
0148 – Laura Raquel Angiolini
1293 – Lucía Alejandra Salgueiro
1054 – Romina Soledad Moya
1258 – Nora Edith Ferreyra
0061 – Brenda Jacqueline Rodríguez
0940 – Rosa Florinda Meneghetti
0444 – Viviana Ethel Sarasa
0784 – Katia San Vitale
0247 – Agustina Montserrat Aguiar Becerra
0011 – Enzo Iván Benevent
0521 – Lorena Gabriela Ruiz
1078 – Maximiliano Rubén Ferreyros
0757 – Judit Estefanía Lagomarsino
0221 – Guadalupe Sofía Ledesma
0669 – Marisa Alejandra Lugones
0438 – Aylén Milagros Prieto
0773 – Toribio Alejandro Sosa
0510 – Marcos Jesús Elgue
0389 – Jennifer Noemí Paggio
0301 – Lucrecia Fernández
0975 – Jorgelina Beatriz Rodríguez
0398 – Agustina Antonella Marchesin
0675 – Karen Milagros Álvarez
0437 – Karen Sofía González
0616 – Sandra Andrea Felice
1219 – Guadalupe Chaperon
0605 – Andrea Luján Arán
0810 – Jonatan Emanuel Bonetti
0593 – Amalia Elizabeth Giménez
0530 – María de los Ángeles Álvarez
0778 – Cristina Viviana Teilleri
0772 – Braian Damián Vilches
0655 – Anahid Crespo
0304 – Solana Denis Lambertucci
0947 – Daniel Alejandro Carrizo
0481 – Karen Daiana Arroyo
0043 – Carla Yanina Di Nella
Aspirantes Suplentes
1364 – Alejandra Trinidad Olmos Parra
1374 – Carlos Damián Arroyo
1313 – Ayelén Tessicino
1225 – Cristian Damián Cepa
1166 – Mariana Gabriela Marquisio
0895 – Candela Ramos
0584 – Santiago Crespo
0632 – Pilar Agustina Zanni
1033 – Carla Soledad Pérez
0196 – María Florencia Cepeda
0484 – Macarena González
1316 – Talía Joana Lánaz
0216 – María Sol Andurell
0572 – Tiara Aylén Garis
0531 – Luciana Alejandra Massarotti
0517 – Rocío Celeste Salucho
0820 – Ángela Gabriela Reinoso
0964 – Mariela Alonso
1012 – Diego Gerónimo Morel
1152 – Juan Ignacio Alfonso
0488 – Malena Estévez
0886 – Mariana Yael Ramos
0556 – Mariela Haydee Galea
0563 – Facundo Daniel Casco
0798 – Noelia Soledad Viola
0887 – Nora Carina Crebay
0177 – María Belén Vargas
0532 – Maximiliano Enrique Moris
0065 – Mariela Alejandra Martínez
0755 – Luciana Noelia Bustos
0242 – Raúl Alberto Leguizamón
1385 – Omar Bernardo Revechini
0913 – Natalí Paola Potes
0116 – Antonella Fernández
0452 – Daniela Cristina Demattei
0929 – Ariel Leonardo Moya
0959 – Daniela Inés Gallione
1060 – Tomás Daniel Souto