General

Encuentro gratuito “Piloto de Drone”

El encuentro se realizará el miércoles 27 de noviembre, a las 15:00 horas, en las instalaciones del Aero Club de 9 de Julio

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través del Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano”, invita a participar del encuentro gratuito “Piloto de Drone”, una jornada introductoria al mundo de los drones, sus aspectos generales de pilotaje y los distintos usos que esta tecnología ofrece.

La actividad está destinada a personas mayores de 18 años y no requiere conocimientos previos.

Las inscripciones se encuentran abiertas en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en Libertad y Salta.

Esta propuesta forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para promover la capacitación tecnológica y el desarrollo de nuevas habilidades en la comunidad.

