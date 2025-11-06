El reconocido tenor Fermín Prieto brindará un concierto único en Nueve de Julio, acompañado por el pianista Mateo Caputo.

- Advertisement -

Fermín Prieto, uno de los grandes exponentes de la música lírica argentina, se presentará este sábado 8 en el Salón Blanco de Nueve de Julio, en un espectáculo que promete cautivar a todos los asistentes. En una entrevista en Despertate por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, Prieto compartió detalles de su extensa trayectoria y de lo que significa para él realizar este concierto en su tierra natal.

“Empecé a estudiar música desde los 9 años, con el piano, y a los 17 comencé con el canto”, comentó Prieto. A lo largo de su carrera, ha tenido el honor de protagonizar óperas en el Teatro Colón, el lugar emblemático para cualquier cantante lírico. “Es la aspiración máxima para cualquier músico, sobre todo para quienes nos dedicamos a la música académica”, expresó el tenor.

Aunque su carrera internacional lo ha llevado por varios escenarios prestigiosos, este concierto tiene un valor muy especial para Prieto, ya que regresará a su ciudad natal. “Mi papá es de Nueve de Julio, y desde hace muchos años, él siempre soñó con que pudiera presentarme aquí. Por fin, este año se dio”, comentó con emoción.

A pesar de no haber tenido la oportunidad de ensayar juntos, Prieto se mostró confiado en su presentación con Mateo Caputo, un joven pianista de gran talento, que también es oriundo de Nueve de Julio. “Aunque no nos conocemos personalmente, hemos coordinado todo a distancia, y el repertorio está pensado para que sea variado y atractivo, con piezas tanto clásicas como de lírico-pop”, explicó Prieto.

El programa incluirá áreas de ópera, canciones populares como “A mi manera” y las famosas canzonetas napolitanas, que remiten a los grandes tenores como Plácido Domingo y Luciano Pavarotti. “Este repertorio está inspirado en los grandes conciertos de tenores que marcaron historia”, añadió Fermín.

Este evento, cargado de emociones tanto para el público como para el propio Prieto, será una ocasión única para disfrutar de la magia de la música clásica en una ciudad que siempre ha estado ligada a su historia personal y familiar. “Mi abuelo y tío abuelo también tienen raíces profundas en la región, por lo que este concierto será un homenaje a mi familia y a todo Nueve de Julio”, concluyó.

El público local y visitante podrá disfrutar de una noche inolvidable, con un repertorio pensado para todos los gustos y un Fermín Prieto que, a pesar de sus 49 años, sigue brillando con la energía y pasión de siempre.